Histórico Jaume Pueyo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El fondista leridano Jaume Pueyo ha entrado en la historia del esquí de fondo español al convertirse en el primer esquiador estatal en conseguir un Top 30 en la prueba esprint de una Copa del Mundo, después de acabar decimosexto en la cita disputada en la estación estadounidense de Theodore Wirth Park, en Minneapolis. El esquiador de La Seu d’Urgell no solo pasó las pruebas clasificatorias, sino que lideró su manga, aunque en la ronda de cuartos de final no pudo obtener el billete para las semifinales por apenas 42 centésimas en una ronda que se acabó llevando el suizo Janik Riebli.

“Estoy muy contento por el primer Top 30 en Copa del Mundo, que finalmente ha sido un decimosexto, aunque ha sido una lástima no haber entrado en la semifinal. Me ha faltado esquiar un poco mejor en la recta final, pero he demostrado valentía. Agradezco a todo el equipo y a quienes me han apoyado. Esto es solo es el principio”, señaló Pueyo al acabar la carrera.Por su parte, el también leridano Ferran Pubill, director técnico de esquí de fondo de la Federación Española de Deportes de Invierno, comentó que “estamos satisfechos del resultado. Ya tocaba. Llevábamos tiempo persiguiéndolo y solo faltaba consolidarlo. Estábamos frustrados, ya que tiene potencial, pero por mala suerte no llegaba. Aún esperamos conseguir mejores resultados”, señaló.La victoria en la prueba contra el crono en Minneapolis se la llevó el noruego Johannes Klaebo, que esta temporada prácticamente cuenta sus participaciones por victorias. El nórdico se impuso en un trepidante esprint final al italiano Federico Pellegrino y al también noruego Haavard Taugboel. Jaume Pueyo, de 22 años y perteneciente al Club d’Esquí de Fons Urgellet Cerdanya (CEFUC), afronta su sexta temporada en la estructura de la RFEDI. La semana pasada tomó parte en el Campeonato del Mundo sub-23 en la localidad eslovena de Planica, donde se quedó muy cerca de las semifinales del esprint, su gran especilidad. El urgelense, que debutó en unos Juegos Olímpicos en la cita de Pekín 2022, se vio involucrado en una caída durante la ronda de cuartos de final que le privó de progresar hasta semifinales.