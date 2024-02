Òscar Villaverde seguirá otros 4 años al frente del CT Urgell

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

La junta directiva encabezada por Òscar Villaverde seguirá cuatro años más al frente del Club Tennis Urgell, después de que haya sido la única candidatura que se ha presentado a la reelección, con lo cual queda proclamada automáticamente sin necesidad de que se celebren elecciones. La junta la completan los vicepresidentes Alberto José Rubio, Vicente Traid y Juan Antonio Rubio, el tesorero Xavier Morreres y los vocales Albert Bringué, Laura Cabré, Mirko Carbone, Laura Torguet y Víctor Vila.

Villaverde llegó al cargo en enero de 2020, pocos meses antes de que estallara la pandemia de la Covid, de la que el club pudo salir airoso a nivel económico gracias a la contención del gasto y a que los socios siguieron pagando su cuota, aunque reducida. “No pudimos hacer lo que nos gusta, que es hacer deporte, pero a nivel económico nos fue bien porque minimizamos los gastos”, explicó el presidente, que tiene claro el objetivo para su segundo mandato, que es seguir modernizando el club “llevando a cabo todos aquellos proyectos que no se han podido hacer estos años para dejar una herencia”, apuntó. “Hemos renovado buena parte de las instalaciones que eran muy antiguas y que suponían un riesgo de avería, y lo seguiremos haciendo. Entre los proyectos está la renovación del vestuario masculino y la construcción de unos lavabos en la zona del pádel”, señaló. “También queremos fomentar el deporte femenino, que se había dejado un poco de lado, y seguir con la apuesta del deporte internacional con torneos de impacto, como el Albert Costa o el Tennis Europe Junior Tour de categoría sub-16”, añadió.En este sentido, el objetivo del club es mantenerse en este circuito Europe Junior durante los próximos 3 o 4 cuatro años e intentar después ascender de categoría. “El año pasado subimos al nivel 2 y podríamos estar en el 1, pero eso supondría doblar el presupuesto, pasar de los 35.000 actuales a 70.000, y ahora mismo no es viable”, dijo.A nivel económico el club, que cuenta con 1.125 socios, arrastra una pequeña deuda de unos 100.000 euros, pero el problema, según reconoce Villaverde, es que “no tenemos un buen fondo de maniobra. Hemos subido la facturación, pero los gastos siguen superando los ingresos y por eso necesitamos atípicos para cuadrar los ejercicios. Estamos buscando más patrocinadores y empresas que colaboren, y también queremos abrir más el club a la ciudad alquilando las instalaciones, porque en Lleida, por ejemplo, no hay ninguna pista de tenis pública”.