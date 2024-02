El Llista cierra la Champions con un trámite en Portugal

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista cierra esta noche (22.00 horas) en la pista del Tomar portugués la primera aventura de su historia en la fase de grupos de la Champions League. Lo hará en un duelo del todo intrascendente, ya que ninguno de los dos contendientes tiene opciones ya de pasar a cuartos de final y con la cabeza puesta en el trascendental partido del próximo domingo ante el Caldes, uno de los rivales directos por la permanencia en la OK Liga.

Pese a ello, Edu Amat asegura que “no saldremos a pasear. Como deportistas nunca planteamos un partido si no es saliendo a competir. No será la misma presión que nos encontraremos el domingo ante el Caldes, pero saldremos a competir, a dar nuestra mejor versión y a luchar por ganar. Somos conscientes de que lo que interesa es el partido del domingo, pero si la victoria llega mañana –hoy– y nos permite aligerar un poco esta presión que tenemos y llegar con un estado anímico más alto, mucho mejor”. Amat no cree que el hecho de no haber nada en juego, más allá de lo que supondría una victoria a nivel moral, haga que su equipo salga relajado. “Los jugadores son suficientemente profesionales como para afrontar un partido de estos. La tensión competitiva, al no jugarte nada, puede hacer que en algún momento estemos más relajados de lo normal, pero nuestro trabajo será que no pase. Representamos a un escudo y a una ciudad y nuestra obligación es darlo todo, y eso pasa por competir al máximo”, advirtió.El técnico listado ve al equipo preparado, aunque ansioso por lograr una victoria que hace casi dos meses y medio que se le resiste (acumulan doce jornadas en las que solo ha logrado dos empates). “Sabíamos que sacar algo positivo de la pista del Liceo era complicado y quizás a nivel moral la derrota no ha afectado tanto como las anteriores, pero el equipo está dolido en su orgullo y quiere sacar adelante la situación, siendo consciente de que el partido que nos importa es el del Caldes”, dijo Amat, que destacó que hoy “tenemos un entrenamiento muy importante para conseguir los tres puntos el domingo”.