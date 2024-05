El Alpicat negocia el fichaje de Oriol Llenas, del Igualada

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El HC Alpicat está negociando el fichaje del joven Oriol Llenas, un jugador formado en la cantera del FC Barcelona que las dos últimas temporadas ha militado en las filas del Igualada en calidad de cedido. El atacante barcelonés, de 22 años, no renovará contrato con el club azulgrana y ahora está buscando un equipo en el que ser protagonista, y el Alpicat es uno de los que se ha lanzado a por su fichaje. El club del Segrià le ha ofrecido un contrato de dos temporadas, la segunda de ellas condicionada, y ahora es el jugador quien tiene que decidir entre las ofertas que tiene, una de ellas posiblemente del Vilafranca, otro de los equipos que ha ascendido esta temporada de la OK Liga Plata.

Llenas, que hace unas semanas se proclamó campeón de la WS Europe Cup, ha jugado esta temporada un total de 36 partidos, anotando 17 goles, diez de ellos en la competición europea, si bien su protagonismo ha sido menor que en la pasada. “Es un jugador que nos encaja en nuestro proyecto. Además, es un perfil que me gusta porque vendría con mucha hambre de reivindicarse después de un año no muy bueno”, señaló el técnico del Alpicat, Jordi Expósito.Por otra parte, el club leridano está muy cerca de cerrar el regreso del portero Xavier Bosch, también del Igualada, a donde recaló hace dos campañas tras su salida del Alpìcat. En este tiempo ha ido alternando la portería del filial de OK Liga Plata con la del primer equipo, donde era el tercer guardameta, siendo partícipe también del título europeo conquistado por los de la Anoia. Bosch, de 20 años y natural de Juneda, ha jugado esta temporada diez partidos en la OK Liga y vendría a cubrir la importante marcha del argentino Franco Scarso. La incorporación que ya está prácticamente hecha es la del también azulgrana Jan Munné, de 19 años, que ha jugado en el filial del Barça en la OK Liga Plata, donde ha anotado 14 goles. Ambos clubes ya tienen apalabrada la cesión y solo falta firmar el contrato. En cuanto a Bernat Yuste, del Rivas, por el quien el Alpicat se había interesado, ha declinado finalmente la oferta.