Marc Márquez: “No me apetece cambiar de moto pero no lo descarto”

Marc Márquez (Ducati) reconoció en la previa del Gran Premio de Italia, que se disputa en Mugello, que sigue teniendo por delante tres posibles escenarios respecto a la moto que conducirá en 2025 en los que se sentiría cómodo, pero detalló que no descarta cambiar de moto pese a que no le “apetece” empezar de cero.

“No me apetece cambiar de moto pero no lo descarto. Hay tres escenarios, con prioridades. Pero tengo la suerte de que en los tres escenarios me sentiría cómodo. Y cuando un piloto está cómodo, es rápido”, aseguró el cerverino, que también dejó claro que tiene las ideas “claras” y que busca una moto oficial de fábrica o del mismo año que las oficiales. De hecho, cerró a la puerta a correr en el equipo Pramac. “No voy a cambiar de un equipo satélite a otro. Mi objetivo es estar en un equipo de fábrica o, si no, en una moto de ultimo año”, manifestó.