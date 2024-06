El Vila-sana busca en la pista del Palau el pase a la final

El Vila-sana se juega hoy prolongar la temporada o darla por finalizada. El equipo del Pla d’Urgell visita la pista del Palau de Plegamans (20.30) en el tercer y definitivo encuentro de las semifinales del play off, del que saldrá el rival del Fraga en la final por el título de campeón de Liga. Después de que en el primer partido, jugado en su pista, el Vila-sana ganara 3-1 al Palau de Plegamans, la derrota del pasado sábado por 2-0 en la pista barcelonesa forzó el tercer encuentro. El objetivo del equipo de Lluís Rodero es lograr la clasificación para la final.

“Vamos convencidas de que lo podemos hacer”, explicaba ayer el técnico. “El sábado jugamos un partido en el que pasamos por diferentes fases, algunas buenas y otras no tanto. Pero aún sin jugar a nuestro mejor nivel tuvimos opciones hasta el final. El mensaje es claro, si no estando bien estuvimos a punto, ahora hay que salir dispuestas a hacer un gran esfuerzo desde el principio”.Rodero es consciente de que el equipo no tiene el factor pista y se tiene que jugar este cara o cruz en casa del rival. “Sí que tiene importancia el escenario. Pagaría por jugar este partido en Vila-sana”, añadía. “Pero este equipo después de caer, siempre se ha levantado. Y eso ha de volver a pasar este martes”, añadió. “En cualquier caso es un partido difícil para los dos”.Sobre dónde puede estar la clave del partido, lo tiene claro. “Marcar primero será importante. Tenemos que salir fuertes desde el primer segundo y estar concentradas y tranquilas. Tenemos que hacer nuestro partido”, concluyó.

El club potenciará al filial, salvado en el play out

El club, que ya ha potenciado el primer equipo con los fichajes de Dana Antón y Ana Horche, también reforzará al equipo filial, que ha salvado su plaza en Nacional Catalana, antesala de la elite. Lo ha hecho en el play out, eliminando al Vilassar. En el primer partido en la pista barcelonesa perdió 3-2, en Vila-sana ganó 2-1 y el domingo, de nuevo fuera, se impuso 0-1. La próxima temporada, el club reforzará este equipo con una jugadora chilena y dos suizas y, además, el refuerzo puntual de jugadoras del primer equipo.