El Força Lleida deja la puerta abierta a mantener la plaza en la Liga Femenina 2

El presidente del Força Lleida, Albert Aliaga, ha hecho una rueda de prensa este martes por la mañana a raíz de la renuncia del club a la plaza de la Liga Femenina 2 y del manifiesto y la recogida de firmas impulsados por siete jugadoras del equipo contra el descenso en los despachos. Aliaga ha dejado la puerta abierta a mantener la categoría estatal y ha argumentado la decisión de la renuncia de la plaza en un cambio de criterio en jugadoras con quienes contaban al principio de año y que al final de temporada comunicaron "por sorpresa" que dejaban el club, según ha explicado el presidente.

En este sentido, Aliaga ha asegurado que si esta tarde las siete jugadoras firmantes del manifiesto se comprometen a continuar con el equipo, desde el club se trabajará para completar la plantilla y competir la próxima temporada en la Liga Femenina 2.

El presidente del Força Lleida se ha mostrado sorprendido por el manifiesto "que firman exjugadoras" que habían comunicado al club que no continuarían en el equipo y ha defendido que el club "siempre ha apostado por el femenino" y que ha dedicado al equipo una partida presupuestaria única "igual que la tiene la base o el sénior masculino".

“Decidimos mantener la mayor parte del bloque de jugadoras del CB Lleida, las que nosotros llamamos 'jugadoras de casa'. Sólo hicimos dos incorporaciones y tuvimos jugadoras de la base del club, Sénior B, porque creemos que sin jugadoras que suban de las categorías formativas el proyecto no tiene sentido", ha explicado.

Según el club, "las jugadoras empezaron la temporada con un nivel muy alto". Aun así, critica que algunas jugadoras pidieron dos semanas de vacaciones por Navidad, "cosa que no considerábamos oportuno en una liga semiprofesional". Según el club, también pidieron reducir el número de entrenamientos "porque suponía demasiada intensidad".

"Al principio de año, igual que hacemos con el masculino, empezamos el contacto con jugadoras. Algunas jugadoras nos manifiestan que el próximo año no continuarán por motivos personales y laborales, decisión totalmente respetable. Saben eso, nosotros ya pensamos en la nueva temporada, manteniendo la gran parte del bloque y confeccionando la plantilla", ha dicho Aliaga, que ha argumentado la decisión de la renúnicia de la plaza en los cambios de criterios de jugadoras: "Para sorpresa nuestra, cuando acaba la temporada, jugadoras que nos habían comunicado su continuidad nos dicen que terminan. Eso hace que el proyecto pierda sentido porque no entendemos un proyecto en Liga Femenina 2 con la mitad de las jugadoras de fuera. No hace ningún bien a las jugadoras de la base que suben y que todavía están en formación"

"La sorpresa mayúscula viene cuando en el manifiesto vemos que lo firman exjugadoras (aquellas quienes nos habían dicho que no continuarían y ya no contábamos con ellas). ¿Continúan entonces? No lo sabemos. Si han cambiado de opinión, que nos lo hagan saber hoy antes de las 19 h", ha concluido Aliaga.