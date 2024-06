La plantilla del Badalona Futur denuncia impagos de la directiva del Atlètic Lleida

La plantilla del Badalona Futur ha emitido un comunicado en el que de forma contundente denuncian impagos por parte de la directiva del Atlètic Lleida y explican que, en concreto, están “pendientes de cobrar una mensualidad y todas las primas generadas según contrato”. Además, añaden que tenían “un acuerdo asegurando que al finalizar la competición se solucionaría la situación” y que un mes después todavía no ha ocurrido. En el escrito, avanzado por RAC1, los jugadores y miembros del cuerpo técnico del Badalona Futur exigen a los dirigentes leridanos “que cumplan con la palabra y el compromiso asumido el pasado mes de septiembre y durante la temporada”. Aseguran que se les pidió al principio de la temporada “una rebaja en nuestros contratos y que esa parte fuera según objetivos. Toda la plantilla aceptó y por nuestra parte hemos cumplido hasta el último día. Por su parte, no”. Acaban diciendo que “por nuestra parte estamos dispuestos a continuar dialogando para buscar una solución, pero siempre y cuando se nos garantice el cobro”.

La reacción en el Atlètic Lleida a la carta de la plantilla del Badalona Futur no se hizo esperar y por la tarde el club emitió también un comunicado en el que subrayan que “el Atlètic Lleida no ha aportado nunca dinero al Badalona Futur” y que “no tiene ningún trato ni contrato ni compromiso firmado o verbal con el Badalona Futur, ni a nivel de directiva ni de plantilla”, al no haberse formalizado la opción de compra. En este sentido, la directiva del club de Cappont recuerdan que “existe una entidad, integrada por un grupo de personas y empresarios de Lleida, que patrocina y hace aportaciones económicas, entre otros al Atlètic Lleida. Y que es únicamente esta entidad la que tuvo relación con el Badalona Futur, completando el cien por cien de los acuerdos estipulados desde el inicio hasta el momento de descartar, finalmente, la compra del club hace solo unos días”. Dicha entidad a la que se refiere el comunicado se llama “Fútbol Base Lleida 2019” que, según fuentes del Atlètic Lleida, existe la intención de transformarla en una fundación, es decir una entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo de “financiar proyectos deportivos de Lleida que tengan un interés social”.

En el escrito del Atlètic Lleida también se hace referencia a que los impagos a los que se refiere la plantilla del Badalona Futur serán subsanados “a partir de la próxima semana, que es cuando está previsto recibir las ayudas” (programa Impulso) que tiene pendientes de abonar a los clubes de la categoría la Real Federación Española de fútbol y, que según el comunicado del club leridano, “es una información que ya habíamos trasladado a la plantilla antes de que esta hiciera el comunicado”.

Tras señalar que “dirigentes del Atlètic Lleida han recibido amenazas por parte de un componente de la plantilla del Badalona Futur con exponer públicamente el impago”, el club de Cappont reitera que es “el Badalona Futur quien debe asumir estos pagos porque los jugadores saben perfectamente con quien tienen firmados los contratos”. “Nosotros”, continúa el escrito, “tenemos un club saneado, sin deudas, y sin relación ni vinculaciñon con el Badalona Futur y, por tanto, no podemos tolerar estas coacciones”.

Finalmente, la junta directiva del Atlètic Lleida acaba diciendo que “ante las graves acusaciones que aparecen en el comunicado firmado por la plantilla y el cuerpo técnico del Badalona Futur, valoramos muy seriamente la posibilidad de emprender acciones legales por difamación contra los firmantes del comunicado”.