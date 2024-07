Conflicto entre clubs por el uso del Centro de Piragüismo Saúl Craviotto de Lleida

La utilización de las instalaciones del Centre de Piragüisme Saúl Craviotto de Lleida ha provocado un conflicto entre los clubes usuarios, lo que ha obligado a mediar a la Paeria, que es la titular de la instalación.

El conflicto enfrenta a uno de los clubes, el Élite Kayak, creado hace poco más de dos años, con el resto de usuarios, la Federación Catalana de Piraguismo, el Sícoris Club, el Nàutic Lleida y el Kayak Mitjana.

El presidente del Élite Kayak, José Alfonso Siegrist, acusa al resto de “haber cambiado las cerraduras para que no podamos acceder a nuestro material” por lo que pidió la intervención de la Paeria. Germán Jiménez, presidente de la Federación Catalana, alega que las cerraduras se cambiaron porque “se rompieron algunas y como todas van con la misma llave, era mejor así”.

Añade que el Élite Kayak no cumple las normas de uso de la instalación, porque “no están inscritos en la Federación” y señala que, por petición de la Paeria, “se les ha asignado un espacio para su material”.

Recuerda, no obstante, que “cuando se puso en marcha la instalación todos estuvimos de acuerdo en compartir los gastos y este club no lo hace”. Siegrist reconoce que su club no está inscrito en la FCP pero “el deporte no federado existe. No tenemos ninguna obligación de estar federados y esto es una instalación municipal por lo que tenemos derecho, como club, de usarla. No estamos de acuerdo con la Federación y por eso no nos federamos. Y si hay que hacerlo lo haremos en la Aragonesa”.

El concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, por su parte, dijo que como Paeria “intentamos que los clubes convivan en armonía. Hay un conflicto personal entre una entidad y el resto de usuarios”. De hecho, ambas partes se han cruzado denuncias por supuestas agresiones. “Hemos mediado para que puedan usar una parte, pero vamos a montar una reunión entre todas las partes para que haya convivencia entre todos”, concluyó.