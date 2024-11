Aplazados los partidos del Alpicat y del Lleida Handbol

Dos equipos leridanos, el Alpicat de hockey sobre patines y el Lleida Handbol, han visto aplazados sus partidos de este fin de semana debido a los efectos del temporal que asola a la Comunitat Valenciana. En el caso del Alpicat debía recibir mañana sábado la visita del Alcoi en una nueva jornada de la OK Liga, pero el equipo alicantino, aunque allí los efectos de la DANA no han sido tan devastadores como en Valencia, solicitó el aplazamiento debido al estado de las carreteras que hubiera dificultado mucho el desplazamiento. Hoy tienen previsto hablar ambos clubes, Alpicat y Alcoi, con la Federación Española a fin de encontrar una fecha para el partido. Podría ser un miércoles o bien el fin de semana del 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Por lo que respecta al Lleida Handbol, que compite en la División de Honor Plata Femenina, debía desplazarse hasta Almassora (Castellón) para jugar mañana sábado. En su caso, la Federación Española de Balonmano como han hecho otras, entre ellas, las de baloncesto y fútbol, ha decidido no jugar ningún partido en la Comunitat Valenciana. Otro partido del mismo grupo que el Lleida Handbol, el Joventut Mataró-Levante, también se ha aplazado para no comprometer el desplazamiento de las valencianas y además el estado de ánimo en dicha comunidad no es el más adecuado para jugar tras haberse superado ya los 150 muertos.En fútbol, LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmaron el aplazamiento de los partidos que debían jugarse en la Comunidad Valenciana durante este fin de semana, entre ellos el Valencia-Real Madrid y el Villarreal-Rayo Vallecano. También los de la Liga F en los que había equipos levantinos. Lo mismo ocurre en el baloncesto y otros deportes.Por otra parte, ayer se supo que uno de los fallecidos por la DANA era el futbolista de 28 años José Castillejo, excanterano del Valencia y exjugador del Eldense, entre otros equipos.

Márquez: “Éticamente sería un error correr en Cheste”

El ocho veces campeón del mundo de motociclismo, el leridano Marc Márquez, no quiso hablar ayer de la actualidad de MotoGP o el Gran Premio de Malasia de este fin de semana y decidió centrarse en hablar solo de las consecuencias de DANA. En este sentido, afirmó que “sería un error, éticamente hablando”, que se celebrase el GP de Valencia, el último del Mundial. “Mi sentimiento es claro, como piloto español me gustaría tener un gran premio en España, y más en uno de los circuitos que más me gusta, y en el que siempre hay un ambientazo, pero la situación es la que es y primero de todo tenemos que ayudar a toda la gente que se ha quedado sin casa, que ahora mismo no tiene un techo, comida, todo eso”, comentó al diario AS. Fuentes de la organización aseguraron a Efe que confían en que se pueda celebrar el evento, pero admitieron que de una u otra manera se verá afectado ya que la instalación se vio muy dañada.