El Vila-sana visita al Mataró con el objetivo de seguir en el liderato

El Vila-sana visita hoy al Mataró (18.15) con el objetivo de encadenar la cuarta victoria y mantenerse al frente de la clasificación de la OK Liga, después de haber ganado los tres primeros encuentros, con un total de 19 goles marcados y solo dos encajados.

El entrenador del equipo del Pla d’Urgell, Llúis Rodero, incidió en que este buen inicio no debe hacer que el equipo se relaje. “Lo afrontamos como hemos hecho con los anteriores. No miramos a lo que ya ha pasado, solo al próximo partido y la idea es mantener el listón al mismo nivel que tuvimos el miércoles en la victoria ante el Cerdanyola”, explió. “Si mantenemos ese mismo ritmo, esa intensidad y esa concentración, lo sacaremos adelante. Si no, lo pasaremos mal”, advirtió, ya que “ante nosotras todos los rivales salen más motivados”.Rodero destacó la importancia de salir concentradas en todos los partidos, en una temporada en la que no hay play off, por lo que cada punto perdido penaliza mucho. “No podemos relajarnos nunca. Además, Mataró es una pista complicada. Hay que salir serias, respetando a todos los rivales y saliendo a ganar, porque cada partido es muy importante”, afirmó.Sobre el hecho de que no haya play off, explicó que “igual en la OK Liga masculina es bueno para evitar que el Barça sea campeón en febrero, pero en la OK Liga femenina hay mas igualdad, hay cinco o seis equipos que optamos al título y eso hará que ninguno nos podamos relajar”.El buen inicio goleador del Vila-sana le permite tener a dos jugadoras entre las máximas goleadoras de la Liga, después de las tres primeras jornadas. Victòria Porta está con 6 goles y Dana Antón, con 4.