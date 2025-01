Pereira tilda de 'lamentable' la imagen dada ante el Ibiza

El once inicial del Lleida que se enfrentó el pasado domingo al Ibiza. - JORDI ECHEVARRIA

El presidente del Lleida Luis Pereira leyó la cartilla a los jugadores tras un nuevo tropiezo en casa, esta vez ante el Ibiza (2-2) después de ir dos veces por delante en el marcador. Lo hizo el pasado miércoles a través de una videollamada y después de consensuarlo con el director deportivo Raúl Fuster y el técnico Marc Garcia, que estuvieron de acuerdo con el mensaje que Pereira trasladó a la plantilla. El propio dirigente lo admitió en su cuenta de X calificando de “lamentable” la imagen y la actitud mostrada por los futbolistas azules. “Me corresponde entender algo de fútbol para poder entregar mi mensaje a los jugadores. Mi intervención de ayer (lo escribió ayer refiriéndose al miércoles) en el vestuario, aunque integré cuestiones tácticas o técnicas, solo se centró en temas de imagen, de actitud. En eso, el espectáculo fue lamentable y no debe volver a producirse”, comentó en su cuenta particular de X.

“Podemos perder, ganar, pero la forma es importante. He analizado el partido bajo rodas sus costuras antes de llegar a una conclusión: desde ahora los jugadores tienen que asumir sus responsabilidades. Nadie está obligado a la brillantez, está obligado a los medios para conseguirla”, continuó diciendo en su escrito.

Pereira mostró su enfado especialmente con los errores consecutivos de los jugadores azules en los dos goles que marcó el Ibiza. También les recriminó a los jugadores los controles, las pérdidas de balón, las recuperaciones y la circulación lenta del balón del equipo.

En la parte final del redactado, el presidente del Lleida vuelve a cargar contra el equipo de gobierno de la Paeria. “Desde que entraron en el poder la discriminación, el mal trato, no puede ser más patente. Por el momento, mientras esta situación perdure no pisaré el suelo de la ciudad”, finaliza advirtiendo.

En el escrito , Pereira también hace referencia a sus problemas de salud. “En 2024 pasé un año horrible que no deseo a nadie. Por razones de salud y porque tengo que pensar un poco en mí, porque me olvidé de vivir. No voy a volver a pasar por lo mismo”. Asimismo, habla del “error sin trascendencia” del comunicado de AFE.