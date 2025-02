Reconocimiento al fair play

La apuesta del FC Rialp por fomentar el fair play y la deportividad le ha valido al club del Pallars Sobirà ser nominado al premio en la categoría “Foment dels Valors i Cohesió Social”, en la gala de los VIII Premis Solidaris, que organiza la Fundació Catalana de Futbol y que tendrá lugar en Barcelona el próximo día 18. El FC Rialp presentó candidatura con su proyecto “Bufanda i Berenar. El Tercer Temps en el Futbol Amateur”, con el que opta al primero, segundo o tercer premio en su categoría. La idea está basada en el “tercer tiempo” que se organiza en los partidos de rugby y, con esta inspiración, el club pallarés obsequia a todos sus rivales con una bufanda al tiempo que les invita a merendar al final de partido, “sea cual sea el resultado”, destaca el presidente de la entidad, Jordi Altieri.

“Cuando recibimos la nominación me emocioné mucho”, explica, “aunque el verdadero premio será si esta iniciativa se extiende a todos los equipos que participamos en la Liga”, añade. “El pasado fin de semana nos visitó el Solsona B y, como en cada partido, les regalamos la bufanda y al final del partido les invitamos a todos compartir unos bocadillos y un refresco. Hace un par de semanas visitamos al Ribera d’Ondara y nos hicieron lo mismo. Es una satisfacción ver que ya hay clubes que comparten esta idea”.

Sobre cómo se les ocurrió la idea, Altieri explica que “yo no sabía lo que era el tercer tiempo y un día un amigo me explicó que era algo que se hace en el rugby y me pareció una gran idea hacerlo nosotros. Cuesta mucho hacer fútbol en estas categorías y tenemos que hacer algo porque si no, el fútbol se perderá. No puede ser que haya mal rollo y discusiones cuando solo se trata de jugar a fútbol y pasar la tarde practicando el deporte que nos gusta”.

Altieri está muy satisfecho del recibimiento que está teniendo esta idea entre los equipos de Cuarta Catalana, en la que juega el Rialp. “Cuesta que venga gente, con toda la competencia que tenemos en la televisión e infinidad de actividades que hay cada fin de semana. A las directivas nos cuesta esfuerzo mantener el fútbol y tenemos que conseguir que un partido sea algo atractivo. Intentamos hacer algo diferente y sobre todo que haya buen ambiente, por encima del resultado”.

La iniciativa, además, ha provocado que vaya más gente a los partidos. “Las gradas se llenan y da gusto ver cómo los jóvenes se han preocupado de crear una grada de animación”, concluye.