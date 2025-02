“Es la mejor solución”

“Hemos buscado una solución y esta es la mejor para el club que a nivel jurídico se adapte a las competencias de la Paeria”. El teniente de alcalde Carlos Enjuanes y el concejal de Deportes Jackson Quiñónez, defendieron ayer el convenio “de uso especial” de cuatro años que el gobierno local ha ofrecido al Lleida para que siga utilizando el Camp d’Esports y aseguró que no le puede ofrecer uno de “uso privativo” a causa de las deudas que el club de fútbol mantiene con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Ambos defendieron, tras la celebración de la comisión extraordinaria que mantuvieron ayer con los grupos de la oposición, que desde el equipo de Gobierno municipal hay “voluntad de entendimiento con el club” y que el hecho de que sea un convenio de cuatro años no implica que no pueda haber prórrogas, al tiempo que le garantiza al club el uso prioritario de la instalacion “a coste cero”. “Lo que el club nos pida, la Paeria se lo dará”, añadieron, al tiempo que esperan que en la reunión que ambas partes mantendrán el lunes pueda llegarse a un acuerdo.

Enjuanes y Quiñónez, en referencia a la reunión, dijeron que “escucharemos sus propuestas, inquietudes y preguntas. Nuestra intención es resolver la situación, conscientes de que tiene elementos emociales y jurídicos que hay que tener en cuenta”. También admitieron la necesidad de “rebajar la tensión que hay en las calles”.

Recordaron que el proceso se inició en enero de 2022 con el acuerdo del pleno de rescindir el convenio, por los incumplimientos de los anteriores dirigentes y que el pasado 4 de febrero “hubo una esolución judicial y la Paeria tiene que atenderla”. El Juzgado de lo Contencioso administrativo de Lleida desestimó el recurso que había presentado el Lleida sobre la resolución del pleno de 2022.

Sobre el convenio “de uso especial”, insistieron en que “no hay otra propuesta viable” por la deuda que el club mantiene con Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Recordaron que un convenio a más largo plazo “supondría una licitación abierta” a la que podrían optar otros clubes y, a causa de esta deuda, podría ser que al Lleida no se le pudiera conceder un acuerdo a más largo plazo”.

Para garantizar la continuidad del Lleida CF en el Camp d’Esports, Enjuanes y Quiñónez insistieron en la importancia de que se firme el acuerdo propuesto. Añadieron al respecto que el Lleida puede interponer un recurso de apelación a la decisión del juez, pero que si lo hace la Paeria debería pedir la ejecución provisional de la sentencia por el deber de proteger un bien público y que entonces “será el juez quien decidirá”. En cambio, si el club no presenta recurso, la sentencia pasaría a ser firme y el club deberá solicitar el nuevo convenio, garantizándole la Paeria que seguirá usando el estadio.

“La voluntad de la Paeria no es de que (el Camp d’Esports) sea compartido. La voluntad es resover esta situación y evitar la vía judicial. Este convenio es la vía más correcta y con él, el Lleida tiene el uso garantizado hasta el 2029 y con todas las prórrogas que se hagan”. Añadieron que “con la deuda saldada el escenario sería otro”.

Ambos afirmaron que “el Lleida tendrá siempre la prioridad, tienen que pedir cuando quieren usarlo y pueden seguir desarrollando su actividad. Lo que pidan, la Paeria se lo dará”. “Nunca iremos en contra de la actividad deportiva del club, ni en perjuicio del aficionado, patrocinadores o el club en general. Esta es la mejor propuesta para el club”, insistieron.

En cuando a las manifestaciones que ha organizado el club –ver página 31– dijeron que “están en su derecho. Nosotros estamos por buscar soluciones”.

La oposición aboga por reconducir las relaciones

Los grupos de la oposición municipal abogan por que Paeria y club encuentren una solución, al tiempo que se muestran críticos con la estrategia seguida por el equipo de gobierno municipal.

El grupo de Esquerra Republicana propone que la Paeria no ejecute provisionalmente la sentencia y que le permita al club seguir usando la instalación mientras dure el proceso judicial y retire el convenio propuesto. El concejal Xavier Estrada se mostro muy crítico con las formas del equipo de gobierno, denunciando que se ha anunciado un convenio en rueda de prensa sin haber informado previamente al club ni al resto de grupos municipales. “Comienzan, como siempre, la casa por el tejado”, señaló.Junts, por su parte, se remitió a la nota que hizo el martes, en la que instaba al equipo de gobierno a trabajar con el club para encontrar una solución beneficiosa para todos en relación con el convenio de uso del Camp d’Esports y apela a las buenas relaciones históricas entre las dos partes.El Comú pidió ayer “reconducir las relaciones de la Paeria con el Lleida CF”, así como “un convenio de uso del Camp d’Esports que cubra las necesidades del club”. Añaden que “la estrategia que ha seguido el gobierno respecto al convenio de uso del Camp d’Esports parece pensada para llegar a un desencuentro con el club, pero más allá de eso, pensamos que estamos a tiempo de reconducir la situación y negociar un convenio o una concesión que garantice que el club podrá mantener su actividad” en el Camp d’Esports.