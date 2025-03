Minicopa con equipos mixtos

La leridana Bruna Odina podrá cumplir su sueño de jugar la Minicopa que se disputará esta semana en el marco de la Copa del Rey de Calafell después de que el comité de hockey sobre patines de la Federación Española de Patinaje haya dado marcha atrás en su decisión de prohibir la participación femenina en los equipos mixtos.

Esta situación la destapó el Pons Lleida la semana pasada al mostrar en las redes sociales su descontento porque su jugadora Bruna Odina no podía disputar la Minicopa, torneo reservado a los equipos infantiles de los clubes clasificados para la Copa del Rey porque el reglamento de esta competición no permitía la participación de chicas a pesar de que no existe la categoría masculina ni a nivel autonómico ni estatal.

Las categorías de base hasta la juvenil se dividen en dos modalidades, una exclusiva femenina y otra mixta, que mezcla chicos y chicas, una norma que se aplica desde hace unos años con el objetivo de permitir la participación de niñas en aquellos clubes que, por falta de efectivos, no pueden formar equipos solo femeninos, por lo que no existe la categoría masculina como tal. Pero esta regla, que es vigente en los Campeonatos de España, que los disputan solo equipos femeninos o mixtos, nunca masculinos, no se aplicaba hasta ahora en la Minicopa, que estipulaba que solo la podían jugar equipos de chicos, a pesar de que algunos de ellos, como es el caso del Llista, compiten habitualmente en la Liga con chicas en sus plantillas.

El cambio de criterio adaptado por la Federación Española, que también afectará a jugadoras del Igualada y Noia, que tampoco iban a poder jugar la Minicopa, como ya les sucedió la temporada pasada, fue muy aplaudido desde el Pons Lleida. Su presidente, Enric Duch, reconoció ayer a SEGRE que “hoy es un día en el que todos tenemos que estar muy felices porque Bruna podrá jugar, junto a sus compañeros de equipo, la Minicopa”. El máximo mandatario del Llista Blava también quiso agradecer al estamento federativo por su sensibilidad. “Quiero agradecer a la Federación Española de Patinaje y, sobre todo, a su presidente, Carmelo Paniagua, por habernos escuchado y dejar que Bruna pueda jugar. También me gustaría agradecer a las miles de personas que nos han apoyado y que han hecho posible este entendimiento. Hoy la sociedad ha ganado, una sociedad más justa para todos”, afirmó Enric Duch.

Esquerra había llevado el caso al Parlament y al Senado

La portavoz de Esquerres per la Independència (ERC-Euskal Herria-Bildu) en la Cámara Alta y senadora por Lleida, Sara Bailac, y la diputada y portavoz a la comisión de Deportes del grupo republicano en el Parlament de Catalunya, Marta Vilalta, presentaron sendas baterías de preguntas, a responder por escrito por parte de los ejecutivos catalán y español, con el fin de evitar un caso que calificaron de “discriminación en razón de género en el ámbito deportivo”.

Marta Vilalta reconoció que la medida suponía “una discriminación evidente y una contradicción con respecto a la normativa habitual”. Por ello, las republicanas pidieron ayer al Govern de la Generalitat y al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes del ejecutivo español que interpelasen ante la Federación Española, coordinadamente con la Federación Catalana de Patinaje, para que cambiase esta normativa y “garantice la igualdad de oportunidades para niñas en el hockey patines’.