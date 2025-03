Derrota en la final de la Copa del Rey (4-5) de un gran Pons Lleida

El Pons Lleida ha perdido este mediodía la primera final de Copa del Rey de su historia en un partido vibrante con el Reus (4-5), en el que solo la mala suerte, algunos errores en defensa y una polémica decisión arbitral ignorando un penalti sobre Nuno Paiva le han privado del título.

El Pons Lleida ha iniciado la final con intensidad, y ya ha contado con una primera ocasión en el primer minuto, con un disparo de Fran "Tombita" Torres. Este dominio leridano ha tenido el premio muy pronto, porque Nuno Paiva ha abierto el marcador en el minuto tres. El Llista ha seguido apretando y Jordi Badia ha estado a punto de ampliar la ventaja un minuto después. Sin embargo, el Reus también protagonizaba algunos acercamientos peligrosos a la portería de Martí Zapater, que ha tenido que hacer una gran parada tras un disparo de Ferran Giménez. Los del Baix Camp han logrado el empate en el minuto 14, cuando Martí Casas ha aprovechado un barullo en el área del Pons Lleida. A partir de ahí, el Reus ha dado un paso adelante y, justo después de que "Tombita" Torres tuviera una ocasión para poner a los de Edu Amat por delante, de nuevo Martí Casas ha marcado en un lanzamiento de falta, completando la remontada. El Pons Lleida ha acusado el golpe y al cabo de solo un minuto otra vez Martí Casas ha anotado el 1-3 aprovechando una pérdida de bola de los leridanos. Amat se ha visto obligado a parar el partido con un tiempo muerto, y en la reanudación Nuno Paiva ha estrellado un disparo en el poste. En el minuto 20, el "Chino" Miguélez, que poco antes había tenido que ser atendido por un golpe, ha tenido otra ocasión que ha parado el portero del Reus, Ballart. Pero la insistencia ha dado sus frutos un minuto después, cuando "Tombita" Torres ha hecho subir el 2-3 al marcador. Y cuando parecía que el Pons Lleida estaba muy cerca del empate, Martí Casas le ha asestado un duro golpe firmando un póquer de goles para establecer el 2-4 momentos antes de llegar al descanso.

A la vuelta de los vestuarios, el Pons Lleida ha salido al ataque para intentar conseguir la remontada. Moncusí ha tenido una clara oportunidad en el minuto 29, pero en el 31 los árbitros han castigado con tarjeta azul una infracción de Miguélez y Martí Casas, como no, ha aprovechado la falta para hacer el 2-5 y lograr todo un repóquer de goles. Esto ha sido un mazazo para los leridanos, que han reaccionado a raíz de un penalti a "Tombita" Torres en el minuto 35. Nuno Paiva lo ha lanzado y la bola se ha estrellado en el larguero, pero él mismo ha recogido el rechace y ha acabado marcando (3-5). Entonces el Pons Lleida se ha lanzado en tromba, pero sin fortuna ante el gol ni tampoco con la actuación arbitral, ya que Nuno Paiva ha sido objeto de un claro penalti en el minuto 41 que los colegiados no han pitado, lo que ha llevado a los alrededor de 150 aficionados leridanos que estaban en las gradas a corear "¡manos arriba, esto es un atraco!". Moncusí ha vuelto a disparar alto en el minuto 44, y la emoción se ha disparado hasta el límite cuando Nuno Paiva, con un remate lejano, ha marcado el 4-5 (el tercero de su cuenta particular) a falta de 2 minutos y 22 segundos para el final. Jordi Badia ha estado a punto de empatar , al igual que Darío Giménez, que ha tenido una oportunidad clarísima cuando su lanzamiento directo por la décima falta del Reus se ha estrellado en el poste. Sin embargo, la suerte le ha sido esquiva al Pons Lleida y el título ha sido para el Reus.