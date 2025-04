Un leridano triunfa en Polonia

“Me hace mucha ilusión volver a jugar un partido en España, donde no lo hago desde 2017, cuando me fui a Polonia”, explicaba ayer Jesús Imaz (Lleida, 26-9-1990) desde su domicilio en la ciudad polaca de Białystok. El delantero, formado en las canteras del AEM y la desaparecida UE Lleida, es una de las estrellas del Jagiellonia Białystok, equipo que este jueves se enfrentará en el Benito Villamarín con el Betis en el partido de ida de los cuartos de final de la Conference League. “Estoy muy contento de jugar una eliminatoria europea ante un equipo tan grande como el Betis. Lo espero con muchas ganas”, afirma. Tanto el Betis como el Jagiellonia Białystok se juegan por primera vez en su historia clasificarse para una semifinal europea.

A sus 34 años, Imaz está en un gran momento y ya ha levantado dos títulos con su actual equipo, la Liga de la pasada temporada y, el pasado día 2, la Supercopa polaca. Y mantiene opciones de repetir en la competición doméstica. “Vamos terceros, hemos tenido algunos malos resultados y se nos ha escapado un poco el primer puesto, pero el equipo está capacitado para luchar hasta el final e intentar quedar entre los tres primeros, que es lo que nos da opción para jugar en Europa”.

Con ocho temporadas en Polonia no tiene ninguna duda de que la decisión que tomó en su día fue la mejor. “Estoy muy agradecido a Kiko Ramírez, que es el entrenador que me llamó para venir y estoy supercontento. De hecho, aquí sigo después de 8 años”.

Desde la distancia y como exjugador de la UE Lleida y Lleida Esportiu, sufre por la situación actual del club. “Si, sigo como está el Lleida y la verdad es que sí que sufro, es el equipo de mi ciudad, el que me hizo debutar en el fútbol semiprofesional y viví experiencias inolvidables como un play off de ascenso, ver el Camp d’Esports lleno... Ver lo que esta pasando ahora es una pena, que Lleida este en Segunda RFEF y que tengan estos problemas económicos y los jugadores no cobren. Da pena ver que el club sufre de esta forma y solo salen malas noticias”, añade.

A sus 34 años no ve todavía una retirada. “Me veo con fuerzas para seguir jugando unos cuantos años. Me gustaría seguir dentro del mundo del fútbol, ya sea de scouting, de director deportivo o en el staff técnico. No sé lo que haré pero será una de estas cosas. El club ya me lo planteó cuando renové esta temporada, me preguntaron qué quería hacer después, si quería seguir ligado al club. Lo tengo presente, lo tengo en mente, pero ahora un poco apartado porque me veo jugando al fútbol bastantes años”, concluye.