Calendario difícil del Hiopos Lleida para asegurar la permanencia: hay precedentes peligrosos de descendidos con 11 triunfos

Gerard Encuentra da instrucciones a sus jugadores durante el partido del domingo ante el Valencia. - ACB PHOTO/POL PUERTAS

Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida, lo advertía el jueves de la pasada semana en su comparecencia ante los medios de comunicación: “Aún no me veo salvado”. Tras la derrota del domingo ante el Valencia (67-76) el objetivo de la permanencia en la ACB sigue estando muy cerca, pero aún no se ha asegurado.

El equipo leridano tiene siete partidos por delante –faltan seis jornadas más el partido pendiente ante el Gran Canaria–, con un calendario complicado, para conseguir dos victorias que le aseguren la continuidad en la élite del baloncesto estatal. Ahora tiene 10 victorias y le podría bastar con una más, pero hay precedentes peligrosos, ya que en las tres últimas temporadas Obradoiro, en el pasado ejercicio y Andorra, en la 2021-22, descendieron con 11 triunfos. La mejor noticia es que dos equipos, Coruña y Granada, están lastrados en la cola con 6 victorias, a 4 de Girona, Andorra, Bilbao y Lleida.

Ninguno de estos seis equipos tiene un calendario sencillo. El Hiopos tiene por delante dos duelos directos (salidas a Andorra el domingo y a Girona en la última jornada) y tres partidos ante los equipos de arriba –Barça, Tenerife y Unicaja–.

Sin margen de error está el Granada, que necesita 5 victorias en seis partidos y tiene un duelo directo ante el Andorra y un enfrentamiento ante el líder Real Madrid. Muy difícil salvarse. Y tiene el average perdido con el equipo leridano.

Al Coruña, que lo tiene ganado con los leridanos, le esperan dos duelos directos –Bilbao y Andorra– y enfrentamientos ante Tenerife y Barça, además de que tiene un partido pendiente ante el Zaragoza.

De los equipos con 10 victorias tampoco tiene un calendario fácil el Girona, aunque acaba la Liga recibiendo al Lleida y tiene otro duelo directo ante el Andorra y debe jugar ante cuatro de los cinco primeros: Madrid, Tenerife, Valencia y Barça.

Al Andorra le esperan cuatro duelos directos –Hiopos, Girona, Coruña y Granada–, además de partidos ante Unicaja y Manresa. Y el Bilbao también lo tiene complicado, con solo un duelo directo, Coruña, y partidos ante Murcia, Joventut, Zaragoza, Baskonia y Barça.