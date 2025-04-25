“Esta Liga da muchas sorpresas y para nada nos sentimos salvados”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Oriol Paulí ya sabe lo que es la lucha por la permanencia. En la temporada 2021-2022 descendió con el Andorra, y de ahí que el gerundense no da por finiquitada la salvación pese a la amplia ventaja que tiene el Hiopos. “Lo digo muchas veces, esta Liga da muchas sorpresas y tengo la experiencia de que me ha pasado, y por eso para nada nos sentimos salvados. Evidentemente estamos cómodos en la situación que estamos, pero sabemos que hay que ganar partidos si queremos estar la temporada que viene en ACB”, señaló.

Paulí volverá a jugar el domingo en una pista que conoce perfectamente, no en vano fue la suya durante dos temporadas. “El Andorra ha dado un paso adelante y está compitiendo muy bien en los últimos partidos. He jugado allí dos años y sé lo difícil que es jugar en una pista como la ‘Bombonera’. Tendremos que estar preparados y seguir mejorando como equipo, dando pasos hacia adelante y no quedarnos satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora”, indicó el gerundense, que ve en la llegada de Batemon una de las claves de la mejoría del equipo. “Nos ha ayudado mucho. A nivel individual creo que está haciendo muy buenos partidos, pero es que, además, se ha integrado muy bien y ayuda al resto de compañeros. Esa podría ser una de las claves, aunque pienso que es una cosa más de trabajo de grupo, de creernos de verdad las ideas de Gerard (Encuentra) y eso se nota en la pista”, dijo.

El Força Lleida celebró ayer su segundo Consell Social

El Força Lleida celebró ayersu segundo Consell Social algo más de tres años después de organizar el primero, a finales de 2021. Una veintena de personas, representantes de diferentes sectores (miembros de la junta directiva, empresas patrocinadoras, familias de la base, abonados y representantes de la Paeria, Diputación, Generalitat y Federación Catalana) tomaron parte en el acto, en el que el presidente Albert Aliaga informó del estado de la entidad y de los diferentes equipos, y de las acciones futuras.