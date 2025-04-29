FÚTBOL
Acuerdo del Barça con Flick para renovar por un año más, hasta 2027
El técnico del FC Barcelona Hansi Flick, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, renovará por una temporada más. Según Mundo Deportivo, que cita fuentes cercanas al técnico alemán, la propuesta del club para que renueve es de un año fijo, respetando la voluntad de Flick de ir temporada a temporada. Según la misma fuente, ya habría un acuerdo casi total entre las partes al que solo le quedan por limar algunos flecos.
Por otra parte, el Barça se convirtió en el equipo más laureado de la Liga de Campeones juvenil al conquistar el título por tercera vez ayer después de golear en la final al Trabzonspor turco (1-4) con un doblete de Ibrahim Diarra y tantos de Andrés Cuenca y Hugo Alba (1-4) en Nyon (Suiza). Este título supone un triplete tras conquistar Liga y Copa.