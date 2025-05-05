Los McLaren vuelan en Miami y Piastri y Norris firman un doblete

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los McLaren fueron los grandes ganadores del Gran premio de Miami, sexta prueba del campeonato de la Fórmula 1, después de firmar un contundente doblete con el triunfo de Oscar Piastri y la segunda posición de Lando Norris.

Con esta victoria, el piloto australiano, que consiguió su tercer triunfo consecutivo, se reafirma como líder del Mundial. El podio lo cerraron los británicos Lando Norris y George Russell (Mercedes), que desbancaron al ‘poleman’ Max Verstappen (Red Bull), quien perdió el liderato ante Piastri en la vuelta 14 y terminó cayendo hasta la cuarta posición. Por lo que respecta a los pilotos españoles, Carlos Sainz (Williams) firmó una meritoria novena posición, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) no pudo pasar de la decimoquinta plaza.

El inicio de la carrera fue difícil para McLaren, que vio como Norris caía de la segunda posición hasta la séptima tras un lance de carrera con Verstappen, líder en las primeras vueltas. No obstante, con el paso de los kilómetros, Óscar Piastri demostró la superioridad de su coche, adelantando sin demasiados problemas al piloto neerlandés de Red Bull para establecerse en una primera posición que mantuvo hasta el final de la prueba. Norris, por su parte, fue capaz de remontar y terminar firmando una segunda posición que confirma el buen momento de la escudería británica.