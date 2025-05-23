El Granada duda de la deportividad del Hiopos Lleida: su presidente dice que no cree que en la última jornada quiera ganar al Girona

Faltan dos jornadas para que finalice la fase regular de la Liga ACB y, con el Coruña descendido, la otra plaza de descenso se la juegan Granada y Girona, que tiene dos victorias más que el equipo andaluz. El Granada tiene que jugar este domingo en la pista del Madrid y cierra en casa ante el Andorra, mientras que el Girona visita el domingo al Barça y despide la fase recibiendo al Hiopos Lleida. En Granada están nerviosos y su presidente, Óscar Fernández, ha puesto en duda que el Lleida vaya a poner mucho interés en ganar en Girona, aunque si pierde el domingo en Madrid ya estará descendido antes de llegar a la última jornada. “Es más fácil que nosotros le ganemos al Madrid a que el Girona pierda contra el Lleida”, dijo Fernández en una entrevista a un medio local, en la que se volvió a quejar del arbitraje en la derrota ante los leridanos.

Albert Aliaga, presidente del Hiopos Lleida, le respondió ayer diciendo que “nosotros salimos en todos los partidos a ganar y a competir y este no será una excepción. Nos quedan dos partidos y queremos acabar la Liga ganando los dos”, añadió.

Después de la renovación del entrenador, Gerard Encuentra, que ha ampliado una temporada más el contrato que ahora finalizará en 2027, el club esperará a que finalicen estos dos partidos para empezar confeccionar la plantilla. Tienen contrato en vigor Rafa Villar, Oriol Paulí y Mikel Sanz y, con la renovación de Pierre Oriola encarrilada, interesan Batemon y Walden, aunque con ellos no será fácil.

Wiggins: “Es la mejor afición para la que he jugado”

El pívot del Hiopos Lleida, Demajeo Wiggins, destacó ayer el apoyo de la afición leridana y que el partido del domingo ante el Unicaja, el último en casa, es un buen momento “para darles las gracias a la afición”. “El equipo está bien, queremos acabar esta buena temporada y darles las gracias a la afición por su apoyo durante el año”. El estadounidense añadió que “estamos muy felices de haber conseguido la salvación y seguir la temporada que viene en la ACB” e, incidiendo en la afición leridana, señaló que “ha sido magnífica desde que llegué. Es la mejor afición para la que he jugado y es espectacular”.

Wiggins destacó también el apoyo que le ha dado el técnico del equipo, Gerard Encuentra. “El entrenador ha sido una gran ayuda para mí, tanto dentro como fuera de la pista. Y los compañeros también me han ayudado desde el primer día”, comentó. “Me siento ahora mucho mejor que cuando llegué. El entrenador me ha ayudado a mejorar”, insistió y añadió que “la ACB es una de las mejores Ligas del mundo. Me costó un poco adaptarme, pero lo he conseguido gracias al equipo y al club y he acabado encontrándome muy bien en el club y en la ciudad”.