La Diputación recibe al CB Mollerussa tras ganar la Super Copa Catalana

El Club Bàsquet Mollerusa fue recibido ayer en la Sala Viladrich del Palau de la Diputación tras proclamarse campeón de la Super Copa Catalana. Este torneo es la competición de más nivel organizado por la Federació Catalana de Bàsquet. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, recibió ayer a todos los componentes del equipo junto a su presidente, Pere Codina. Al acto también asistieron el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, el vicepresidente Agustí Jiménez y los diputados Palau, Simeón y Carnicé.