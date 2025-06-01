El Alpicat se juega hoy en Sant Just seguir en la OK Liga

“El partido lo planteamos como lo que es, una final”, explicaba ayer el entrenador del Alpicat, Jordi “Sito” Expósito, sobre el encuentro decisivo que el equipo leridano afronta hoy en la pista del Sant Just (16.10). El que gane seguirá la próxima temporada en la máxima categoría del hockey estatal, la OK Liga, y el que pierda descenderá a OK Liga Plata. El primer partido del play out, también en Sant Just, acabó 2-1; los del Segrià igualaron la serie el pasado fin de semana con un triunfo por 2-0 y hoy es el duelo decisivo.

“Las sensaciones son buenas. La pasada semana éramos conscientes de que era un match-ball y teníamos cierta presión, pero este partido es una final y lo tomamos como si se jugara en pista neutral”, añadía. “Hay que ganar y lo podemos sacar adelante. Es cierto que no hemos ganado ningún partido fuera en toda la temporada, pero eso es también un reto. Que este sea el primero y con el premio de que, ganando, seguiremos en la OK Liga”, señaló.

“A los jugadores los veo bien, hemos hecho una buena semana de entrenamientos y se trata de no estar nerviosos y saber leer bien el partido. Somos conscientes de que es el partido más importante de la temporada”.

El Femenino, a la final del play off para subir a la élite

El Alpicat Femení está mucho más cerca de volver a la élite del hockey estatal, la OK Liga. Ayer logró el pase a la final del play off de ascenso al imponerse en el segundo partido, por 2-4, en la pista del Sant Jordi Desvalls. En el primer encuentro de esta semifinal, el equipo al que entrena Mats Zilken ya había conseguido la victoria por 5-0, con lo que ayer selló el pase a la final, en la que se encontrará con el Girona, que también eliminó ayer por la vía rápida al Igualada.

En una pista complicada, el Alpicat logró imponer su ritmo desde el principio al equipo local, que tiene como entrenador al exjugador del Barcelona Alberto “Beto” Borregan. El Alpicat llegó a situarse 1-4 en el marcador y solo en los últimos minutos lo pasó mal ante la presión local, que anotó el 2-4. El primer partido de la final será el sábado en Alpicat.