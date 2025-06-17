Autodefensa para mujeres: el aikido gana seguidoras entre el colectivo femenino, que valoran la confianza y seguridad que aporta

Un centenar de mujeres han participado este curso en el taller de autodefensa “Aikido Defensa’t amb la no violència”, que ha llegado a su cuarta edición, que organiza la Paeria y que tiene como profesor a Mikel Fernández, presidente del Club Aikido Lleida. La participación se ha doblado este año en relación a las tres primeras ediciones, en las que asistieron a la actividad medio centenar de mujeres. Ganar autoestima, confianza, seguridad y mejorar la concentración, son algunos de los motivos que llevan a las mujeres a iniciarse en un arte marcial en el que la fuerza física no tiene tanta importancia. Para quien quiera conocer este deporte, el Club Aikido Lleida organiza mañana en el Parc de La Mitjana (de 17.30 a 21.00) un taller gratuito con varias actividades.

“Nos vienen mujeres que nos explican que tienen miedo de ir por la calle solas a determinadas horas”, explica Mikel Fernández, cinturón negro y con muchos años de experiencia como profesor de esta disciplina. “De un año a otro repiten muchas mujeres, que me dicen que desde que asisten a esta actividad han ganado confianza y han perdido el miedo. Ven que pueden defenderse de una agresión sin necesidad de tener una gran fuerza física y al ver que da resultado, les encanta”, añade. El taller enseña a aprovechar la energía del agresor, como desprenderse de él y controlar la mente en esa situación extrema. También enseña a reforzar la actitud en caso de sufrir un ataque.

Mikel Fernández, amb una alumna del taller.

El Aikido es un arte marcial japonés, eminentemente de autodefensa, que se caracteriza por la fluidez del movimiento y que aprovecha la fuerza física del oponente, lo que le hace eficaz en casos de agresiones, ya que sus practicantes aprenden a desequilibrar al agresor mediante movientos sencillos pero que dan un gran resultado en caso de sufrir un ataque. “Por desgracia, alguna asistente al taller ha necesitado poner en práctica lo que ha aprendido para defenderse. Una mujer fue a buscar su coche y vio que un tipo intentaba robarlo, ella le llamó la atención y ante la respuesta agresiva del ladrón fue capaz de desequilibrarlo. Llegó la policía y lo detuvieron”, explica Fernández.

“También tenemos algunas alumnas que proceden de diferentes cuerpos de seguridad y a las que esta actividad les resulta muy útil”, añade. “Es algo que gusta a quienes lo practican. Aprenden a gestionar la agresividad de una persona que te quiere hacer daño y eso lo puedes hacer de forma pacífica y contundente”, afirma. En cuanto a los cursos que cada año organiza la Paeria, excepto en el primero, que se desarrolló en el pabellón Juanjo Garra, desde la segunda edición se lleva a cabo en el polideportivo del colegio La Mitjana, en Pardinyes, un día a la semana.

El taller de mañana en el Parc de la Mitajana tiene cuatro tallers, uno de Aikido propiamente dicho, otro de Aiki-jo (defensa con bastón), otro de defensa ante un ataque con cuchillo y clases de respiración paa mantener la mente en calma y regenerar la salud física y emocional. También la coach Karla Ferve ofrecerá un taller sobre alinentación, ciclo menstrual y menopausia.