El Atlètic Lleida renueva a Jordi Ortega y anuncia la marcha de Marc Vales

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida confirmó ayer la quinta renovación en su plantilla para la temporada 2025/26, anunciando la continuidad del centrocampista Jordi Ortega. El jugador de Mataró, de 30 años, fue una pieza clave en la sala de máquinas del conjunto de Gabri García, disputando 2.722 minutos en 34 partidos de Liga y cumplirá su segunda temporada en el Ramon Farrús, tras llegar el verano pasado desde el Badalona.

Quien no continuará en el Atlètic Lleida será el central andorrano Marc Vales, después de que el club leridano anunciara ayer su marcha tras solo una temporada en la entidad, en la que ha estado muy lastrado por las lesiones.

El Atlètic Lleida cuenta con seis jugadores confirmados para la próxima campaña, los renovados Pau Torres, Daouda Koné, Joanet, Guillem Cucurull y el propio Ortega, además del meta Marc Arnau, hasta ahora único fichaje.