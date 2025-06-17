LaLiga comunica al Espanyol el pago de la cláusula por Joan Garcia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El RCD Espanyol ya ha recibido la notificación por parte de LaLiga del abono de la cláusula de rescisión del portero Joan Garcia, según infirmó ayer la empresa Rastar, empresa propietaria del 99,6% de la entidad blanquiazul, a sus accionistas. Por tanto, la confirmación del fichaje del guardameta por el FC Barcelona está cada vez más cercana.

Rastar, en un comunicado, explicó que LaLiga informó a la entidad periquita del pago de los 26,3415 millones de euros de la cláusula de rescisión del futbolista el sábado por la tarde. Esta operación supone, ha indicado la compañía, un beneficio neto de 18,75 millones de euros. La cláusula de rescisión de Joan Garcia era de 25 millones de euros pero el Barça ha pagado 1,3415 ‘kilos’ más correspondientes al IPC en curso.

De todas formas, los trámites burocráticos todavía no han terminado y la cláusula de rescisión todavía no está en las arcas del Espanyol. En cualquier caso, la salida de Joan Garcia rumbo al Barça está virtualmente cerrada y podría finiquitarse de forma oficial en las próximas horas. Una vez validado por parte de LaLiga el ingreso de los 26,3415 millones de euros, el club azulgrana activará los protocolos previstos para anunciar la contratación del portero de Sallent hasta 2031.

Por otra parte, la defensa central Laia Alexandri, de 24 años, firmó ayer su nuevo contrato como jugadora del FC Barcelona, con lo que completará su regreso ocho temporadas después de haber dejado la disciplina azulgrana. Alexandri será la sustituta de la noruega Ingrid Engen y es el primer fichaje del Barça femenino 2025-26. La jugadora llega libre del Manchester City y firma con el equipo catalán hasta 2029.