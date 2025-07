Edu Amat sella su continuidad dos temporadas más en el Pons Lleida

Edu Amat y Enric Duch, ayer tras la firma del nuevo contrato. - LLEIDA LLISTA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

“Estoy muy contento, Lleida es el sitio en el que quiero estar”, explicó ayer Edu Amat tras firmar el contrato que le une con el Pons Lleida por dos temporadas más. Amat y el club llegaron a un acuerdo para ampliar su vinculación en marzo, tal como adelantó este diario, aunque no fue hasta ayer cuando se firmó el documento y el club lo hizo oficial. “El club me ha demostrado la confianza de que quiere que siga aqui, por lo tanto la alegría es máxima y mutua. Lleida es mi casa y tengo muchas ganas de seguir aquí”, explicó el técnico gerundense.

Amat lleva dos temporadas al frente del primer equipo, del que se hizo cargo tras la retirada de Albert Folguera. Si en la primera el equipo pasó dificultades, en esta segunda la temporada ha sido sobresaliente, con la disputa de la Final Four de la WSE Cup, finalista de la Copa del Rey y habiendo llegado a semifinales en el play off por el título de Liga. Se incorporó al primer equipo en la temporada 2019-2020 como preparador físico y en la 2020-21 pasó a ser asistente de Folguera.

Por su parte, Enric Duch, presidente del club, explicó que “estamos muy satisfechos de los resultados de la temporada y ha sido muy fácil entendernos. Queremos dar continuidad a este proyecto”, valoró.