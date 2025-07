Larrosa cree que es el momento de “poner orden” y pide un proyecto para el Lleida transparente y con “participación ciudadana”

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, afirmó ayer que, en relación con el futuro del Lleida, le gustaría “que hubiera un buen proyecto deportivo para la ciudad” y que fuera “un proyecto acompañado de total transparencia y con participación ciudadana”, ya que “a veces me cuesta creer en esos proyectos más personalistas o centrados en una sola sociedad en las que los ciudadanos son simples adheridos, abonados, como se les llama ahora, pero sin capacidad de participar en las decisiones del club”.

Añadió que “es el momento de poner orden” y, tras recordar que “no podemos ofrecer ayuda económica directa” hizo referencia al convenio de cuatro años de utilización del Camp d'Esports, con costes a cargo de la Paeria, que ofreció al club y del que dijo que “aquella propuesta que hicimos hace unos meses y que supo tan mal, ahora se ve viable por parte de los actuales gestores y por los posibles nuevos gestores”.

Previamente, cuestionado por el resultado de la Due Diligente, de la que informó ayer este diario y que refleja un potencial riesgo económico de 9,1 millones, declinó opinar “por dos motivos, el primero es que no quiero interferir en las conversaciones que están manteniendo los actuales gestores con posibles nuevos operadores” y como segundo motivo recordó la demanda que el Lleida presentó contra el “y otros miembros de la corporación” y que aunque “fue archivada de forma inmediata por el juez instructor, lamentablemente han presentado un recurso y hasta que no se resuelva los servicios jurídicos municipales me aconsejan no posicionarme al respecto”, explicó.

El riesgo potencial