Bosch: “Cuando recibí la oferta del Llista no me lo tuve que pensar mucho”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Pons Lleida hizo oficial ayer el segundo fichaje de la temporada, el portero Xavi Bosch, que llega procedente del Alpicat, un acuerdo que se cerró el pasado mes de febrero, como ya adelantó SEGRE. El meta leridano, de 21 años, reconoció que cuando le llegó la oferta del Llista para suplir la marcha de Martí Zapater al Noia “ya la vi con buenos ojos. Cuando me lo propusieron no tuve que pensármelo demasiado porque es un proyecto ambicioso que me permitía seguir en casa, que es un plus importante”, señaló.

El meta de Juneda, que ha sido una de las revelaciones de la OK Liga en su debut, firma por dos temporadas con opción a una tercera y se une a Martí Gabarró, que fue presentado la semana pasada procedente del Noia, y al argentino Fabrizio Ciocale, del Liceo. “Tanto el presidente como el entrenador me han hecho ver que es un proyecto muy ambicioso que ya lleva varios años a un buen nivel, como se ha demostrado esta pasada temporada a pesar de tener bajas importantes. Esto es sinónimo de que se están haciendo las cosas bien”, afirmó.

A Bosch no le preocupa la competencia que tendrá en la portería con Javi Sánchez. “Es cierto que es la portería con más rotación de la OK Liga. El entrenador me explicó esa idea que tiene de gestionar las rotaciones dependiendo del rival y del partido y yo se la compro y a trabajar. Competencia sana con mi compañero y a ponérselo difícil al entrenador para que le cueste escoger cada fin de semana, lo que querrá decir que las cosas están yendo bien”, señaló al respecto. En cuanto a los objetivos reconoció que “ya se ha visto esta temporada hasta dónde ha llegado y el reto sería llegar a lo máximo que se pueda en todas las competiciones y, por qué no, superar alguna”.