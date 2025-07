El At. Lleida pide la plaza

El Atlètic Lleida ha comunicado a la Federación Española de Fútbol (RFEF) que se presenta a la subasta de la plaza que queda vacante en Segunda RFEF, por el descenso administrativo del Lleida CF, según ha podido saber este diario. Ayer a las doce de la noche acababa el plazo para que se presentaran candidatos y hoy el organismo federativo tiene previsto comunicar quien cocupa la plaza. El Atlètic Lleida, que declinó ayer hacer manifestaciones, remitiéndose a un próximo comunicado oficial, ya tiene preparados los 288.920,94 € en que la Federación valoró la plaza.

La RFEF comunicó el pasado miércoles, día 2, mediante una Circular, el descenso administrativo del Lleida CF a Tercera RFEF “por causas económicas”, después de que no pagara, en la fecha límite del 30 de junio, las deudas denunciadas por la plantilla ante la Comisión Mixta AFE-RFEF. El club solicitó una prórroga, que no le fue concedida. También fijó el precio de la plaza en 288.920,93 €. Todo ello a pesar de que el día anterior el ente federativo publicó el calendario de la Segunda RFEF, con la presencia del Lleida CF.

En la circular se especifican también los criterios para optar a la plaza, teniendo prioridad los equipos descendidos deportivamente del Grupo III de Segunda RFEF y por el orden en que bajaron: Cornellà, Peña Deportiva, Alzira, Mallorca B y Badalona Futur. Si ninguno de ellos se presenta o cumple los requisitos exigidos, como el pago de la citada cantidad, es el Atlètic Lleida quien tiene preferencia, al ser segundo en Tercera RFEF, de la misma territorial que el club que deja la vacante.

El Lleida CF dio, no obstante, un paso para evitar el descenso administrativo, solicitando al Juzgado Mercantil de Lleida, en el marco del procedimiento preconcursal que instó el 1 de julio, que acuerde la suspensión de la ejecución de la resolución federativa para dejar sin efecto el descenso administrativo mientras se tramita el procedimiento judicial. Fuentes del club explicaron ayer que aún no habían recibido información sobre si el juez aceptaba o no esta solicitud.

La juez da la razón al Lleida sobre el uso del estadio y la Paeria recurrirá

El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Lleida ha desestimado la ejecución provisional de la sentencia que resuelve el convenio por el uso del Camp d’Esports que pidió la Paeria. El Lleida CF explicó en un comunicado que la juez “desestima todas las alegaciones efectuadas por el ayuntamiento, reconoce los perjuicios que la ejecución provisional podría causar al club y confirma la vigencia del convenio mientras no se resuelva definitivamente el procedimiento judicial”.

Por su parte, el ayuntamiento respondió que se reserva “el derecho de actuar en defensa de los intereses sobre el patrimonio de los leridanos y las leridanas. Por eso, apelará la decisión al Tribunal Superior de Justicia de Cataluya (TSJC)”.

Añade que “el gobierno municipal respeta la decisión de la juez pero discrepa de los argumentos” y recuerda que la propuesta de convenio que hizo al club contiene unas medidas que “garantizan que pueda seguir compitiendo y entrenando en el Camp d’Esports”. Añade la nota que “sin mantenimiento, el estado del césped puede ser irreparable”, como señaló la empresa encargada del mismo, que dejó de ocuparse “por impagos por parte del club” por lo que “es precisamente para evitar una situción perjudicial paa el campo que se solicitó la ejecución provisional de la sentencia”.

La Paeria añade que, para preservar el patrimonio público, “insta a los responsables del Lleida CF a asegurar el mantenimiento en virtud del convenio vigente”.

Por otra parte, la Paeria ha convocado a los representantes club este viernes a las 10.00 para “conocer su hoja de ruta”.

El Cornellà dice que quiere la plaza pero rechaza pagar por ella

La UE Cornellà, club que tiene la prioridad, por méritos deportivos, para ocupar la plaza que deja vacante el Lleida CF, hizo público ayer un comunicado en el que confirma su deseo de ocupar la plaza, lo cual “ya ha sido expresado por escrito a la RFEF” ayer por la mañana, pero expresa también “nuestro más absoluto rechazo al procedimiento de subasta económica planteado por la RFEF como requisito neesario para poder optar a la plaza” y anuncia que “estamos analizando todas las vías posibles, tanto deportivas como legales, para defender nuestros intereses”.

Señala que la federación es “la encargada de controlar que no se produzcan estas situaciones” y que el Cornellà y el resto de clubes han cumplido con “todos los requisitos deportivos y económicos exigidos” y que los clubes ya hacen aportaciones para que, en estos casos, se haga cargo el Fondo de Garantía Salarial. Añade que el ente federativo ha permitido (al Lleida) participar “de forma fraudulenta”.