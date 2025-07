Dan la plaza al At. Lleida

El Juez Único de Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Alonso, comunicó ayer que será el Atlètic Lleida el equipo que ocupe la plaza vacante del Grupo III de Segunda Federación, tras acordar la semana pasada el descenso administrativo del Lleida CF a Tercera RFEF “por causas económicas”, después de que no lograra pagar, en la fecha límite del 30 de junio, las deudas denunciadas por la plantilla ante la Comisión Mixta AFE-RFEF y rechazara la prórroga solicitada por el club azul. Accede por “méritos deportivos”, según el criterio impuesto por la RFEF, además de pagar el canon que había fijado el ente federativo de 288.920,94 euros. Al haber quedado segundo en su grupo de Tercera y ser de la misma territorial que el Lleida CF, el máximo organismo del fútbol español le ha otorgado al Atlètic Lleida el ascenso al que también optaron otros clubes. Según la circular de la RFEF, el Cornellà –que es el que tenía mayor prioridad– y la UE Rapitenca (Lliga Elit) no formalizaron el ingreso previsto, mientras que Atlètic Lleida, Badalona, Hospitalet y Toledo –el único de otra Territorial– sí abonaron el dinero en la cuenta bancaria federativa. Contra la resolución federativa existe la posibilidad de interponer recurso en el plazo de 48 horas desde su notificación.

Ahora, el Atlètic Lleida tiene de plazo para inscribirse hasta el próximo martes día 15 hasta las 14.00 horas, advirtiendo la RFEF que si no cumpliera los requisitos de inscripción, la cobertura de la vacante se ofrecería, por orden de prioridad, al Badalona, el Hospitalet y el Toledo. El club leridano emitió ayer un comunicado en el que destaca que esta decisión supone “un gran esfuerzo y una apuesta importante a todos los niveles, pero que se ve compensada por el orgullo de mantener la categoría” en la provincia. Con esta operación, dice que busca potenciar su proyecto deportivo y social, “acercándose al objetivo de contribuir a que Lleida pueda tener fútbol profesional al más alto nivel posible en un futuro próximo”.

El club añade que “no pretende apropiarse de ningún sentimiento existente entre los aficionados, ni busca ser heredero de historias recientes ni del relato posterior a 2011”, tras la desaparición de la histórica UE Lleida. Desde la entidad afirman respetar a la afición del Lleida CF y valoran “cualquier iniciativa popular que surja de un sentimiento legítimo”. El Atlètic reconoce que es “un proyecto diferente que ha cometido errores y que en ocasiones no ha comunicado adecuadamente sus intenciones, pero que intenta avanzar con determinación y rigor, manteniendo siempre una vertiente integradora en su proyecto deportivo y social para la ciudad”.

El alcalde de Lleida, Félix Larrosa, expresó ayer su deseo de que “entre todos debemos hacer lo posible para que Lleida vuelva a tener un club que sea referente”, a pesar de la complicada situación por la que atraviesa. Durante una entrevista concedida a Ua1, Larrosa manifestó que “hasta que no se resuelva la resolución que está en marcha en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, poco puedo decir”, señaló el primer edil, refiriéndose al recurso presentado por la Paeria tras la desestimación por parte del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Lleida de la ejecución provisional de la sentencia sobre el convenio de uso del Camp d’Esports. “Hay un convenio que permite seguir al Lleida en el estadio y eso la jueza no lo ha entendido”, precisó Larrosa, añadiendo que mañana viernes está prevista una reunión con el Lleida CF donde también se resolverán otras cuestiones relacionadas con el acceso a subvenciones y otros aspectos administrativos.

Larrosa aseguró también que su responsabilidad es “velar por el mantenimiento del campo” y que la ciudadanía comprende esta postura. “Queremos que el campo esté en perfectas condiciones. Y si las chicas del AEM quieren venir a jugar al Camp d’Esports que lo puedan hacer, si otros clubes quieren venir que se pueda hacer, o que se realice un acto cultural o de ocio”, concluyó.

El Lleida CF reaccionó ayer a la noticia de que su plaza había sido adjudicada al Atlètic Lleida señalando que se plantea pedir la cautelarísima al juez para que deje en suspenso la decisión de la RFEF de descenderlo. Valorará hacerlo, según fuentes del club, cuando reciban la resolución del Juzgado Mercantil que, cabe recordar, se declaró “incompetente” para adoptar una decisión sobre el descenso al tratarse, entiende, de una competición privada sobre la que no puede intervenir. Las redes sociales fueron ayer un clamor, en general, contra la adjudicación de la plaza al Atlètic Lleida que algunos tacharon de “engendro”.