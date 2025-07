Xavier Bartolo, director deportivo del Atlètic Lleida: "no entendería que el proyecto de Segunda RFEF no jugara al Camp d'Esports"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlèic Lleida ha iniciado el proceso de inscripción al grupo 3 de Segunda Federación para la temporada 2025-26. El club recibió este miércoles por la tarde la confirmación oficial de la Federación sobre la adjudicación de la plaza vacante, una situación que ya conocían y han aceptado para evitar que Lleida se quede sin un equipo en lo referente al fútbol nacional.

Xavier Bartolo, director deportivo de la entidad, ha explicado hoy en rueda de prensa que "el Atlètic Lleida sólo lo ha planteado porque esta plaza salió a la ciudad de Lleida", añadiendo que rechazarla habría significado "un paso más atrás dentro de la situación ya precaria que tiene el fútbol de Lleida capital y de la provincia". El equipo de Cappont ya trabaja en una planificación deportiva adecuada al nuevo reto competitivo.

Mercado de fichajes en marcha

El director deportivo ha confirmado que ya están preparando un proyecto ambicioso: "Intentaremos hacer a partir de hoy un proyecto interesante para esta Segunda Federación, que sea atractivo y que nos permita, sobre todo esta primera temporada, luchar por estar en una situación cómoda", ha explicado Bartolo, quien también ha añadido que "hemos ido renovando jugadores que creemos que pueden tener capacidad para jugar tanto a Tercera como Segunda Federación".

El Camp d'Esports, prioridad para el club

Una de las cuestiones todavía para resolver es el estadio donde disputará sus partidos como local el Atlètic Lleida. Aunque la decisión no depende exclusivamente del club, Bartolo ha manifestado claramente su postura: "No entendería que el proyecto de Segunda Federación de la capital de Lleida no disputara sus partidos en el Camp d'Esports, no lo entendería, pero eso no depende de nosotros".

Con respecto a posibles alegaciones por parte de los clubs que han quedado fuera de esta plaza, desde el Atlètic Lleida consideran que la normativa es muy clara para todos los implicados y no creen que estas reclamaciones puedan prosperar. El club está centrado ahora al prepararse adecuadamente para competir con garantías a la nueva categoría.