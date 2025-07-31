La leridana Anna Simona, plata europea por equipos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Anna Simona estrenó ayer el medallero para los palistas leridanos en el Campeonato de Europa júnior y sub-23 que arrancó en el canal esloveno de Solkan. La palista de La Seu d’Urgell se colgó la plata en las patrullas júnior de kayac, haciendo tripleta con las vascas Ainara Goikoetxea y Ainhoa Segura.

Simona, de 17 años, suma de este modo su cuarta medalla internacional con la selección española, después del oro logrado hace unas semanas en los Trails de Kayak Cross del Mundial de Foix y los dos bronces que se colgó en el Europeo de 2023 en Bratislava. El equipo estatal firmó el segundo mejor registro con 111.03, solo superado por el combinado checo, con 107.33, mientras que Alemania completó el podio con 111-85.

Fue la única medalla que logró la selección española en la jornada inaugural. Los que estuvieron más cerca de lograrla fueron los también leridanos Manel Contreras (Cadí Canoe Kayak), Miquel Farran (Nàutic Mig Segre) y Faust Clotet (AE Pallars), que firmaron el séptimo puesto en la prueba de equipos K1 sub-23, prueba en la que se impuso Alemania, por delante de Francia y Gran Bretaña. Clotet también participó en las patrullas júnior, esta vez junto al también pallarés Didac Foz y el vasco Oier Díaz, pero la tripleta quedó decimosexta.

El Campeonato de Europa, la última gran competición a nivel de base de esta temporada, arrancó por la mañana con la disputa de las pruebas clasificatorias de kayak, en las que también brilló Anna Simona. La joven urgelense marcó el segundo mejor tiempo (93.54) para meterse en las semifinales, solo por detrás de la polaca Hanna Danek. El mismo resultado consiguió Faust Clotet (83.84) en júnior, solo superado por el francés Titouan Estanguet, mientras que Didac Foz también accedió a semifinales con el vigésimo segundo mejor registro.

Los otros dos leridanos que compitieron ayer a nivel individual también superaron la criba, Manel Contreras con el duodécimo puesto y Miquel Farran con el vigésimo sexto. Hoy le tocará el turno a la categoría de canoa.