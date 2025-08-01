Vila-sana y Alpicat, en el grupo C de la Lliga Catalana

Vila-sana y Alpicat, que esta temporada volverán a coincidir en la OK Liga dos años después de hacerlo por primera vez en la historia en la campaña 2022-2023, han sido encuadrados en el mismo grupo de la Lliga Catalana de hockey sobre patines. Ambos estarán en el C junto al Cerdanyola, en una competición que está programada que comience el 30 de agosto, precisamente con la disputa del derbi leridano en el pabellón Antoni Roure de Alpicat.

Esta fecha supondrá un problema para el conjunto del Pla d’Urgell, que no tiene previsto volver a los entrenamientos hasta dos días después, el 1 de septiembre. Es por ello que el Vila-sana solicitará al Alpicat retrasar el partido para más adelante, por lo que el debut de las de Lluís Rodero en este torneo se produciría el 13 de septiembre frente al Cerdanyola en casa. El conjunto de Segrià jugará la segunda jornada, el 6 del mismo mes, en la pista barcelonesa.

Los campeones de cada grupo y el mejor segundo de todos ellos accederán a semifinales, que se disputarán el 20 de septiembre, mientras que la final está fijada para el día siguiente, el día 21, ambas fases en una sede aún por determinar. En cuanto a los otros dos grupos, en el A han sido incluidos el Fraga, Voltregà y Sant Cugat, mientras que en el B figuran el Palau, Manlleu y Bigues i Riells.

Por otra parte, el Vila-sana afrontará una pretemporada en cuadro, ya que cinco de sus jugadoras estarán por esas fechas preparando con sus respectivas selecciones el Campeonato de Europa que se disputará en Paredes (Portugal) del 8 al 13 de septiembre, mientras que Gimena Gómez y Laura Pastor estarán convalecientes de sendas operaciones. Victòria Porta, Anna Salvat y Aina Florenza han sido seleccionadas para jugar con España, que también ha llamado a Elsa Salvanyà, otro de los fichajes del Vila-sana, como reserva, mientras que Sandra Coelho ha sido convocada por Portugal, por lo que Lluís Rodero no tendrá porteras.

El Vila-sana cobra solo 2.000 € por ganar el Mundial

El Club Patí Vila-sana ya ha recibido el premio económico por ganar hace unos meses atrás el Mundial de clubes en Argentina. La entidad del Pla d’Urgell ha recibido de la Federación Internacional un total de 2.050 euros por el título, una cantidad que, no obstante, no sufraga ni el cinco por ciento de los gastos que le supuso a la entidad viajar hasta el país sudamericano, cifrados en más de 50.000 euros. El Vila-sana conquistó el título después de vencer en la gran final disputada en San Juan al Fraga por 3-5.