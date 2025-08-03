Oriola dice que ha hecho todo lo posible por seguir

“Solo quiero que tengáis claro que estos meses de verano he hecho todos los esfuerzos posibles de todo corazón para poder volver con vosotros, pero no ha sido posible”. Con este mensaje publicado en sus redes sociales, Pierre Oriola se despidió de la afición del Hiopos Lleida, club en el que no seguirá esta temporada, tal como avanzó SEGRE ayer, al no haber llegado a un acuerdo de renovación. La entidad leridana, por su parte, anunció oficialmente el fichaje del escolta canadiense Caleb Agada.

Oriola, al que el club le retiró la oferta de renovación tras más de dos meses y medio de negociaciones, publicó un mensaje en el que, tras especificar que “es solo para vosotros, afición”, explicó que “volver a casa no es solo volver a un lugar, es volver a una emoción. Y vosotros, afición del Lleida, habéis hecho que este regreso fuera mucho más que baloncesto. He vuelto a sentir el caliu de mi tierra, a pocos kilómetros de donde nací. Y lo que me habéis hecho vivir esta temporada no lo olviudaré nunca”. El de Tàrrega añade en su texto que “gracias por cada aplauso, cada palabra de ánimo, cada mirada cargada de complicidad. He jugado para vosotros y con vosotros. Esto no es un adiós. Es un gracias inmenso. Y un hasta pronto, porque quien sabe, quizás un día nuestros caminos se vuelven a cruzar”.

Por otra parte, el Força Lleida anunció la incorporación de Caleb Agada, escolta canadiense con pasaporte nigeriano, por lo que no ocupa plaza de extracomunitario. Internacional con Nigeria, con quien disputó los Juegos de Tokio en 2021, tiene 30 años y mide 1,96 y llega del Al Ahly Trípoli de Libia, aunque también ha jugado en Israel, Australia, Estonia, Rusia y, en competiciones estatales, con el Prat y el Melilla, donde coincidió con el entrenador asistente del Hiopos Lleida, Jordi Ribas.

El director deportivo, Joaquín Prado, destacó que “llega a nuestro equipo y nuestra Liga en un momento ideal de su carrera, en muy buen estado físico. Es un jugador que nos va a dar muchas cosas para completar nuestro juego de perímetro”, destacando como algunos de sus puntos fuertes “las situaciones de uno contra uno, el bloqueo directo y su gran rendimiento defensivo”.