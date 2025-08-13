“Es una pequeña victoria”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha sancionado con un año de inhabilitación al ciclista tinerfeño Edgar Carballo, seis veces campeón de España de enduro, por agredir sexualmente a la corredora leridana Ares Masip durante una prueba de la Copa del Mundo de la especialidad celebrada en 2023 en Leogang (Austria). Se trata de la primera sanción impuesta por la UCI por un delito de carácter sexual.

Fue la propia Masip, de 29 años y con licencia deportiva en Andorra, la que denunció el caso el pasado mes de diciembre, primero a través de la plataforma de demandas confidencial de la propia asociación, designada UCI SpeakUp, y luego con un vídeo en su perfil de Instagram en el que relataba lo ocurrido un año antes en el ‘paddock’ del evento mundial, al margen de presentar la pertinente denuncia ante los Mossos d’Esquadra.

“La carrera había sido muy larga y yo hacía horas que estaba durmiendo en mi furgoneta. Él vino de madrugada e intentó forzarme para tener relaciones sexuales. Me negé desde el primer momento y él no paraba de restregarme el pene por el cuerpo. Intentó darme besos y no paraba de insistir. Yo le pedía que parara, que no quería. Llegó un momento en que quise gritar, apartarlo y marcharme, y el me tapó la boca, me agarró de los brazos y estuvo repitiendo que me violaría mientras intentaba desnudarme”, describió la leridana en ese vídeo.

Tras la denuncia, el Comité de Ética de la UCI determinó que “las acciones sexuales y no consentidas del señor Carballo González (insinuaciones sexuales, contacto físico inapropiado y uso de la palabra ‘violación’ después de que la denunciante le dijese que no tendrían relaciones sexuales porque ella tenía novio) violaron su dignidad y constituyeron acoso sexual”. Después de llevar a cabo las fases que dicta el protocolo (entrevistas a ambas partes, presentación de pruebas y declaraciones de testigos y otras víctimas), la UCI concluyó que las acciones sexuales y no consentidas que denunció Masip violaron su dignidad y constituyeron acoso sexual, por lo que le retira la licencia a Carballo durante un año.

Tras conocerse el veredicto, Masip publicó ayer otro vídeo: “Lamentablemente no es el primer caso de abuso en el ciclismo, pero sí es la primera vez que la UCI sanciona a un ciclista profesional por este motivo. Ha sido un proceso duro, lleno de miedos y dudas. Pero esta es una pequeña victoria que me da fuerzas para seguir adelante. Un pequeño paso que ojalá sirva para crear un espacio más digno y más seguro”, dijo la leridana, quien aseguró que seguirá hasta el final, ahora por la vía judicial, que está todavía abierta y pendiente de declarar. “Queda mucho para hacer, pero ahora que he roto el silencio, no daré ningún paso atrás”, sentenció.