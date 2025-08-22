Un CB Bellpuig histórico

“Estamos viviendo un momento histórico”, señala Sergi Martí, presidente del Club Bàsquet Bellpuig, el decano del baloncesto leridano, con 82 años de trayectoria y que afronta una nueva temporada en la que el sénior A debutará en Copa Catalunya, tras un ascenso que estuvo acompañado por el del sénior B, que jugará en Segunda Catalana. “Este doble ascenso es el fruto del trabajo, la constancia y la pasión por el baloncesto de jugadores, entrenadores, coordinadores, junta directiva y afición”, añade el dirigente, que también es jugador del primer equipo del club.

“Nunca habíamos jugado en Copa Catalunya y eso nos convierte en el cuarto equipo de las comarcas leridanas, tras el Hiopos en laACB, el Mollerussa en Tercera FEB y el Alpicat en Super Copa”, explica satisfecho. “Lo que queremos para esta temporada que vamos a empezar es que todo el pueblo disfrute de este momento histórico y venga a disfrutar del baloncesto en nuestro pabellón. También queremos que toda la base se pueda motivar y ver como dentro del club tienen la oportunidad real de tener proyección, seguir aprendiendo y disfrutando del baloncesto”, añade, en relación a que “ocho de los jugadores del primer equipo se han formado en el club. Es nuestro rasgo de identidad, ya que somos un club humilde en el que siempre hemos apostado por gente de la casa”.

El equipo, con Isaac Torres como entrenador, asistido por Gerard Torres y Pau Martí, mantiene el bloque de la pasada temporada y se ha reforzado con dos fichajes. Siguen Sergi Martí, Marc Fabregat, Francesc Sisteró, Oriol Torreguitart, Jaume Solé, Marc Greoles, Pol Estiarte, Biel Sevilla, Marc Solana y Xavier Mata. Se han incorporado el equipo Xavier Cosa y Adam Domingo. “El objetivo para los dos equipos es la permanencia”, añade el presidente.

El club del Urgell, además de los éxitos deportivos con los ascensos de sus dos primeros equipos sénior, sigue creciendo y esta próxima temporada 2025-2026 tendrá 18 equipos en competición, uno más que en el pasado curso, ya que ha creado en sénior C que competirá en Territorial y “con el que damos salida a nuestros jugadores que han acabado la etapa Júnior”, añade Martí. De estos 18 equipos, 8 son femeninos. “Esto demuesta que tenemos un proyecto deportivo con el que demostramos ambición y vitalidad”. El club tiene el apoyo de 230 socios, una cifra considerable para una población de algo más de 5.000 habitantes. “Son más que nada colaboradores, ya que en los partidos no cobramos entrada”, concluye el presidente de la entidad.