Así son las nuevas equipaciones del Hiopos Lleida

El Hiopos Lleida ha dado a conocer este miércoles por la tarde las equipaciones que lucirán los jugadores en esta segunda temporada en la ACB. El acto ha tenido lugar en la Seu Vella, un día antes del estreno del equipo en partido de pretemporada –lo hará este jueves a las 20.30 h ante el Joventut de Badalona-.

La equipación principal se mantiene fiel al color burdeos y la segunda cambia el blanco por el color de la pera Lleida, mientras que la tercera equipación, que el equipo estrenará a la Liga Catalana, tiene como color principal el negro e incorpora en el diseño un ventanal del claustro gótico de la Seu Vella.

