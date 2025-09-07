El Atlètic Lleida salva un punto in extremis (2-2)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con un gran ritmo del Atlètic Lleida y, en el minuto 5, Soule ya ha adelantado al conjunto de Gabri con un gran chut potente por el primer palo (1-0). A pesar del gol, los de la Terra Ferma han bajado la intensidad permitiendo crear llegadas al Torrent. Pasados los veinte primeros minutos, el partido ha ido perdiendo dinamismo con un juego pausado por faltas tácticas en medio del campo. En el minuto 40, Moró ha recibido la tarjeta amarilla por una jugada externa al juego. En el minuto 45, justo antes del descanso, Fer Cano ha enganchado la pelota desde 25 metros y ha batido a Pau Torres (1-1). Después de 4 minutos de añadido, el árbitro ha decretado el final de la primera mitad.

La segunda parte ha iniciado con un Torrent muy intenso, manteniendo la posesión y creando peligro en medio del campo del Atlètic Lleida. Sin embargo, el conjunto naranja tampoco ha incomodado a Pau Torres. Pasado el primer cuarto de hora, Boris y Lois han trenzado una gran jugada y el portero de los leridanos ha tenido que intervenir. Posteriormente, la jugada ha quedado anulada por fuera de juego. Gabri ha querido revertir la situación con un triple cambio, pero no han podido superar la línea montada por la defensa del Torrent. En una jugada muy rápida donde el Atlètic Lleida ha dejado espacios detrás, Boris ha aprovechado para encarar y batir a Pau Torres en el minuto 85 (1-2). Cinco minutos después, el mismo Boris ha sido expulsado por una disputa con Dauda. Con un Torrent con 10, el Atlètic Lleida se ha tirado al ataque y ha encontrado el premio del gol con un gran remate de Asier Ortiz (2-2). Instantes después, el árbitro ha silbado el final del partido.

El conjunto de Gabri saca un punto en los instantes finales del partido y ya suman un punto en la Segunda Federación. La semana que viene el conjunto leridano viajará hasta Porreres, donde jugará el domingo a las 12.00. El miércoles, sin embargo, se enfrentarán en el Camp d'Esports al Tudelano, partido de Copa Federación.