Miquel Travé se cuelga el bronce en C1 en Alemania

El palista de La Seu d'Urgell Miquel Travé finalizó ayer su participación en la prueba de la Copa del Mundo de Augsburg (Alemania) colgándose la medalla de bronce en la modalidad de C1. Travé sufrió una penalización de dos segundos al tocar una de las puertas del recorrido para un tiempo total de 102.97. La medalla de oro fue para el francés Nicolas Gestin, mientras que el eslovaco Matej Benus se colgó la de plata. En la general de la Copa del Mundo, Travé también es tercero con 254 puntos. El líder de la clasificación es Nicolas Gestin con 292 puntos, seguido del también francés Yohann Senechault con 266.

Esta nueva medalla del urgelense confirma su gran año antes de competir en el Mundial de Penrith (Australia) que tendrá lugar del 1 al 5 de octubre. Con el bronce de ayer, Travé ha obtenido este año cuatro metales. En mayo se proclamó campeón de Europa en tierras francesas, además de obtener un bronce en patrullas. Por lo que respecta a la Copa del Mundol fue bronce en la prueba disputada en Pau (Francia) y también ayer en la de Augsburg. Esta competición en Alemania era la última antes del Mundial.

Por lo que respecta a la prueba del C1 femenino, la también urgelense Núria Vilarrubla se clasificó para la final y logró la undécima posición. La medalla de oro fue para la palista británica Kimberley Woods, mientras que la de plata la consiguió la brasileña Ana Satila y la de bronce la francesa Doriane Delassus.

En la clasificación general de la Copa del Mundo, la británica Kimberly Woods la encabeza con 264 puntos, segunda es la eslovaca Zuzana Pankova con 231, mientras que en tercera posición figura la italiana Marta Bertoncelli con 223.