Nueva polémica entre Paeria y Lleida CF por el uso del Camp d'Esports

El Lleida CF ha hecho público este lunes por la mañana un comunicado denunciando que el ayuntamiento de Lleida pretende dejarles sin acceso al Camp d'Esports. Según el club, el Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida le ha notificado que el consistorio ha presentado varios escritos donde argumenta que la entidad ya no necesita esta instalación después de su descenso de categoría, además de recurrir una resolución judicial que permitía el uso provisional del estadio al club leridano.

En el comunicado, el club lamenta que el ayuntamiento no haya retirado estos escritos a pesar de sus peticiones y denuncia que el consistorio no propone ninguna alternativa para que puedan utilizar las instalaciones municipales. El Lleida CF considera especialmente grave que no se hayan tenido en cuenta los acuerdos recientemente alcanzados con otros clubs de la ciudad como el AEM y el Atlètic Lleida sobre el uso compartido del Camp d'Esports.

La entidad azul afirma que esta decisión rompe el diálogo iniciado en las reuniones celebradas el 20 de junio y el 11 de julio de 2025, mostrando así su malestar por un cambio de actitud que consideran injustificado por parte de la administración local.

La Paeria niega las manifestaciones del Lleida

Por su parte, la Paeria ha manifestado este lunes por la tarde su rechazo a las declaraciones del Lleida y "niega la veracidad de las manifestaciones hechas por el señor Marc Torres –adjunto a la presidencia del Lleida CF– a través de un comunicado". En este sentido, el ayuntamiento defiende que "en ningún caso ha puesto en duda la necesidad del club de seguir en el Camp d'Esports, a pesar del descenso administrativo de categoría". Según el ayuntamiento, su escrito presentado al juzgado "se basa en las mismas medidas que constan a la propuesta de convenio hecha en el Lleida CF, que garantizan que pueda seguir compitiendo y entrenando en el camp, ahorrándose los costes de mantenimiento".

"El gobierno municipal lamenta profundamente que el señor Marc Torres haga manifestaciones contrarias a la realidad, que generan confusión a la opinión pública y mantiene la voluntad de que el Lleida CF siga jugando en el Camp d'Esports", añade el comunicado de la Paeria.

El teniente de alcalde Carlos Enjuanes ha explicado que “lamentamos esta manera de actuar, dado que el señor Torres manifestó a funcionarios municipales que publicaría el comunicado que ha emitido hoy si la Paeria no detenía las actuaciones procesales”. Enjuanes ha añadido que “uno de los argumentos del señor Torres era que el Ayuntamiento quería el Camp d'Esports para el Atlètic Lleida. Ahora vemos cómo se ha llegado a un acuerdo para que los dos clubs jueguen en el Camp d'Esports. Un pacto en el cual el Ayuntamiento no ha tenido absolutamente nada que ver. Nos gustaría que se trasladaran a la opinión pública las condiciones que el Lleida CF ha negociado con el Atlètic Lleida y el AEM para jugar en un equipamiento que, recordémoslo, es de las leridanas y los leridanos, que pueden disfrutar de las instalaciones municipales de todos los ámbitos”. "No entendemos por qué el señor Marc Torres busca adversarios fuera del campo. Sería muy fácil llegar a un acuerdo para el convenio, que ayudaría al Lleida CF a centrarse únicamente en un proyecto deportivo que ilusionara a la afición”, ha concluido Enjuanes.