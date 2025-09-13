Xavier Bartolo, director deportivo del Atlètic Lleida: “Vivimos un sueño”

“Estamos en la categoría más alta de la historia del club, en el escenario emblemático de la ciudad, algo que hace tres o cuatro años era un sueño y que ahora lo estamos viviendo. Hay que valorarlo y conservarlo”, explicaba ayer Xavier Bartolo, director deportivo del Atlètic Lleida, que hace un análisis prudente del inicio de temporada, aunque admite también que “como equipo, estamos todavía verdes a todos los niveles”.

“Aún es prematuro hacer una valoración”, añade. “Ha habido un cambio de categoria, que llegó tarde, más de la mitad de la plantilla es nueva y la pretemporada no sirvió de mucho en el sentido de que hubo demasiados partidos en campos que no estaban en buenas condiciones. Es pronto para valorar el potencial del equipo y la sensación es de que estamos un poco lejos de lo que queremos ser, pero así estamos todos”.

Incide en que “todo ha ido con retraso, asumimos el ascenso, el Camp d’Esports... aunque bienvenido sea todo. Este proceso retrasó la planificación, aunque esto tampoco ha de servir como excusa”, valorando que “estamos contentos por todo, por la nueva categoría, por estar en el Camp d’Esports y por la plantilla que tenemos. Veremos el rendimiento que da, pero el caso es que estamos donde queríamos”.

En cuanto a los objetivos, dijo que “es difícil decir ahora, yo no me arriesgaría. No descarto nada, pero es una categoría muy dura y la posición final la marcarán pequeños detalles”.

Sobre los incidentes de la primera jornada de Liga, con candados en el Camp d’Esports y pintadas en contra, dijo que “fue una sorpresa desagradable. No recuerdo nada parecido y lo cogimos con preocupación. Deseamos que no vaya a más porque no es bueno para nadie y si esto sigue así tomaremos medidas con Mossos y Guardia Urbana. Esto no da una buena imagen de la ciudad”, añadió.

Sobre la Copa Federación, en la que ya han pasado la primera ronda, dijo que “jugarla acelerará la conjunción del equipo, porque podemos dar más minutos a todos”.