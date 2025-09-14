Derrota dura del AEM (3-1) en el campo del Alavés

Publicado por COLAU OBRADOR Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con dominio vasco y al minuto 5 Altamira ha avanzado el Alavés con el primer gol del partido. El AEM ha respondido rápidamente y en el minuto 14 Inés ha establecido el empate con una buena acción ofensiva. Sin embargo, en el minuto 23 un penal ha vuelto a poner por delante a las locales, que han llegado al descanso con ventaja y con más control del juego.

La segunda parte ha mantenido la misma dinámica, con un Alavés intenso y presionando la salida de pelota de las leridanas. En el minuto 65, un error defensivo ha costado el tercer gol y ha dejado el partido prácticamente sentenciado. Los últimos minutos han estado con poco ritmo y sin ocasiones claras, y el resultado ya no se ha movido.

El AEM vuelve de Vitoria con la primera derrota del curso y con la sensación de haber sido superado por la fuerza y eficacia local. El próximo partido estará en el Camp d'Esports el sábado 20 a las seis de la tarde, que recibirá al Real Madrid B.