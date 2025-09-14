El Lleida ve frustrado su debut en casa y pierde contra el Tona (0-2)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con un Lleida muy intenso, luchando cada pelota y forzando varios servicios de esquina. En el minuto 11, el conjunto de Jordi Cortés ha sufrido una doble ocasión por parte del Tona, pero un imperial Satoca las ha parado las dos. El conjunto de la Terra Ferma ha llegado varias veces al área rival, pero no ha podido materializar estas ocasiones. La afición del Lleida ha realizado, en el minuto 39, una pañolada en contra de La Paeria. Después de dos minutos de añadido, el árbitro ha decretado la entrada en los vestuarios y ha finalizado la primera parte.

La segunda mitad ha iniciado sin un claro dominador del partido, con un medio del campo loco y con pocas llegadas por parte de los dos equipos. La mala noticia de esta reanudación ha sido la lesión y sustitución del central azul, Hallebeek, al 58. Una jugada mal defendida por parte del Lleida, ha dejado en el extremo del Tona, Dani Peña, sol delante de Satoca y lo ha acabado batiendo (0-1).

El conjunto azul ha encontrado la verticalidad con Aleix León, pero, a pesar de eso, ha continuado con dificultades para encontrar la portería rival. En el minuto 91, Satoca ha subido a rematar un servicio de esquina y, dos minutos después, Sottile ha acabado de sentenciar el partido (0-2).

El Lleida sigue sin sumar ningún punto a la Tercera Federación y viajará el domingo a Santa Coloma para enfrentarse a la Grama a las 11.45.