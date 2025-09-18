El CT Urgell acoge el Open Atlas Energia, con nueve categorías

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Club Tennis Urgell acogerá del día 24 de este mes al 4 de octubre –cuando se jugará la final– el Open Pàdel Atlas Energia, con cinco categorías masculinas y cuatro femeninas. Los ganadores de primera categoría recibirán 150 euros y un trofeo, y los finalistas, un trofeo y una paletilla de jamón. El resto de campeones obtendrán un trofeo y material deportivo.

Todos los inscritos participarán en un sorteo con premios como un año de luz gratis, viajes o cenas.