Instan a reducir el ruido en el campo del Atlètic Segre

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha emitido una resolución tras la queja presentada por un vecino de Lleida que denunció las molestias por ruido procedentes del campo de fútbol Ramon Farrús, sede del Atlètic Segre y desde hace unos años también del Atlètic Lleida. El afectado señalaba en su queja remitida a la Síndica el elevado volumen de la música y de la megafonía, que, según explicó, estaría orientada hacia las viviendas cercanas en lugar de dirigirse a las gradas.

Informe municipal

En respuesta, la Paeria informó de las gestiones realizadas con los responsables de la instalación y de los resultados de una sonometría efectuada en noviembre de 2024. El informe confirmó que se habían superado los límites establecidos por la normativa de protección contra la contaminación acústica.

Ante esta situación, la Síndica recordó a la Administración que la Ley 16/2002 de 28 de junio contempla, en casos de infracciones graves, sanciones económicas, la suspensión temporal de la actividad durante un máximo de seis meses e incluso el precintado de los focos emisores de ruido. Por ello, Giménez-Salinas ha reclamado al consistorio que, mientras no se garantice el cumplimiento de la normativa, se prohíba el uso de tambores de animación y bocinas durante los partidos.

Asimismo, insta a que se coloquen limitadores de volumen en los equipos de música y a cesar su utilización si no se asegura el respeto a los niveles acústicos permitidos. En relación con la megafonía, la resolución exige revisar su orientación para que el sonido se dirija a las gradas y no hacia las viviendas colindantes.