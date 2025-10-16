Quejas por las luces encendidas del Camp d'Esports de Lleida durante toda la noche

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Vecinos del entorno del Camp d'Esports de Lleida han mostrado su malestar este jueves porque las luces del estadio se hayan quedado encendidos durante toda la noche, después del partido que enfrentó este miércoles por la noche a Atlètic Lleida y Ourense, de la Copa Federación.

Según el testimonio de estos vecinos –que afirman que han notificado su queja a la Paeria– los focos del Camp d'Esports han permanecido en marcha hasta media mañana.

Las luces de los Camp d'Esports, encendidas este jueves por la mañana.Ramon Pons

Queja por el ruido

Cabe recordar que un grupo de vecinos del entorno del Camp d'Esports ha presentado una queja formal ante la Paeria de Lleida por los “ruidos excesivos y constantes” que, según afirman, provienen del estadio municipal durante los partidos de fútbol y otras actividades.

En una carta enviada al ayuntamiento hace unos días, un vecino en representación del grupo denuncia que, tanto antes como después de los partidos, e incluso durante la media parte, se emite música “a todo volumen”, con variaciones bruscas de intensidad sonora. Según indican, mediante la aplicación Decibelio X han registrado picos de hasta 80 decibelios a unos 100 metros del recinto deportivo.

Los vecinos también aseguran que el speaker que ameniza los partidos “grita por el micrófono” alcanzando valores superiores a los 80 decibelios. Además, denuncian que entre semana también se escuchan emisiones musicales “a un volumen estridente” sin relación directa con los encuentros.

El estadio es compartido por tres clubs por primera vez

Esta temporada, por primera vez en su historia, el Camp d'Esports tiene más de un inquilino. Aparte del Lleida CF, el Atlètic Lleida y el AEM también utilizan las instalaciones y disputan los partidos en su terreno de juego. Cabe recordar que el Atlètic Lleida y el Lleida alcanzaron un acuerdo por el cual el primero se compromete a pagar 6.000 euros mensuales al segundo (60.000 para la temporada completa) en concepto de compensación para poder hacer uso del campo y colocar su publicidad.

Además, también asume los costes de mantenimiento de las instalaciones, pagando al Lleida CF la cantidad correspondiente, porque recae sobre él asumir el mantenimiento de la instalación. También el AEM llegó a un acuerdo al no poder jugar los partidos en su campo.