Descuentos ante el Granada

El Hiopos Lleida ha lanzado promociones y descuentos para el próximo partido de Liga Endesa que los de Gerard Encuentra jugarán este sábado contra el Granada, uno de los rivales encuadrados en el tercer escalafón a la hora de fijar el precio de las entradas, que en los dos primeros encuentros en el Barris Nord frente al Breogán y Valencia fueron bastante más elevados.

Para este duelo ante los nazaríes, un rival directo por la permanencia, las localidades costarán, en función de la zona del pabellón, entre 15 y 20 euros más baratas que en los dos primeros partidos. De este modo, la entrada más asequible costará 20 euros para el público adulto y joven (15 el infantil) y la más cara 45 euros, ya que la zona Principal 4-6, que vale 50 euros, figura ya como agotada en la web del club.

En ninguno de los dos primeros partidos en el coliseo leridano se colgó el cartel de ‘todo vendido’. Ante el Breogán se superaron ligeramente los 5.000 espectadores (5.089) y ante el Valencia se llegó a los 5.408, muy lejos del lleno. En ambos duelos la directiva del Hiopos Lleida optó por fijar el mismo precio a pesar de ser ante rivales de diferente entidad, si bien uno fue por ser el del debut oficial en Liga y el otro por la visita de uno de los grandes.

El presidente Albert Aliaga no negó que esperaba algo más de afluencia de público ante el combinado valencianista, ya no solo por la entidad del rival que había enfrente, sino también porque el Hiopos llegaba a la cita invicto y tras asaltar el Palau Blaugrana en el primer desembarco masivo de la afición esta temporada. También reconoció que el precio de las entradas es elevado, pero defendió la postura que ha adoptado la junta. “El producto que representa jugar partidos en la Liga ACB tiene un precio que hay que poner en valor. El producto que ofrecemos lo vale”, aseguró el presidente.

Además de abaratar las entradas ante el Granada, el club ha lanzado varias ofertas. En este sentido, los abonados tendrán una rebaja de 5 euros por cada localidad que adquieran, mientras que los aficionados en general tendrán un 25 por ciento de descuento a partir de la cuarta entrada que compren, una promoción que solo es válida para las zonas 12N, 12S, 4N Superior, 4S Superior y 12N Superior.

Valencia acogerá la Minicopa con la presencia del Força Lleida

La Minicopa Endesa 2025-2026 se jugará al completo en Valencia, fruto del acuerdo entre la ACB y la Generalitat Valenciana para llevar a la región la Copa del Rey 2026 y 2027, según confirmó ayer la asociación de clubes. La Minicopa, que reúne a equipos de categoría infantil, arrancará entre el 28 y el 30 de noviembre con la primera fase entre el Pabellón Fuente de San Luis y las instalaciones de L’Alqueria del Basket de la capital del Turia. Valencia será el epicentro del mejor baloncesto de formación, con la presencia de 16 clubes ACB, todos menos el Barça y el Valencia, que ya están clasificados para la fase final de febrero como vigente campeón y anfitrión, respectivamente.