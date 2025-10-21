La Paeria instalará sensores de sonido en los campos

La Paeria, a través de la concejalía de Deportes, pondrá en marcha nuevas medidas para controlar los niveles de ruido en los diferentes campos de fútbol municipales, entre ellos el Camp d'Esports, instalando un sensor de sonido o también llamado sonómetro, que evalúa la presión sonora en decibelios. La medida la tenía prevista ya esta temporada el consistorio tras recibir desde hace tiempo quejas vecinales por las molestias ocasionadas en los campos municipales de prácticamente todos los barrios.

Estos sensores se instalarán de manera temporal –las 24 horas del día durante varias semanas– en los diferentes campos de fútbol de la ciudad y los datos obtenidos serán analizados por técnicos especializados y, en caso de detectarse niveles superiores a los límites legales de decibelios, el ayuntamiento aplicará las medidas correctoras pertinentes.

Cabe recordar que, tal como informó este diario, la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, emitió una resolución tras una queja vecinal de la pasada temporada denunciando las molestias por ruido procedentes del campo de fútbol Ramon Farrús, sede del Atlètic Segre y desde hace unos años también del Atlètic Lleida. En la queja remitida a la Síndica se señalaba el elevado volumen de la música y de la megafonía, que, según esta denuncia, estaría orientada hacia las viviendas cercanas en lugar de dirigirse a las gradas.

Unos días después trascendió que un grupo de vecinos del entorno del Camp d’Esports también presentaron una queja formal ante la Paeria por los “ruidos excesivos y constantes” que, según afirmaron, provienen del estadio municipal durante los partidos de fútbol y otras actividades. En respuesta a este escrito, el consistorio remitió una carta en la que aseguraba que comparte la preocupación por “el respeto al descanso y la convivencia vecinal” y anunciaba que ya tenía prevista la instalación de este sensor de sonido de los campos de fútbol municipales. La medida no se hace con espíritu sancionador, sino con la finalidad de advertir que se actúe por parte de los clubes “de forma cívica y respetuosa con el entorno”, según este mismo escrito.